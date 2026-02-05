Lifestyle

Στο νοσοκομείο η σύντροφος του Gio Kay λίγο μετά την επιστροφή του από το Survivor

Εκείνος μάλιστα κατά την συνομιλία του με τον Γιώργο Λιάγκα εξέφρασε τον θαυμασμό του προς τον παρουσιαστή
H σύντροφος του Gio Kay βρέθηκε στο νοσοκομείο, λίγο μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα. Εκείνος αποχώρησε οικειοθελώς από το Survivor και το πρωί της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου 2026 μίλησε ζωντανά στην εκπομπή  «Το Πρωινό», ξεκαθαρίζοντας τι συμβαίνει με την Σίλια.

«Έκανε μια εγχείρηση στο δόντι της μπαμ μπαμ», ανέφερε ο Gio Kay, πρώην παίκτης του Survivor, για την σύντροφό του που βρέθηκε στο νοσοκομείο και στη συνέχεια αποκάλυψε ότι θαυμάζει ιδιαίτερα τον Γιώργο Λιάγκα: «Ήθελα να πω μια καλημέρα και ευχαριστώ για την αγάπη.

«Είσαι ένα από τα είδωλά μου», είπε στον Γιώργο Λιάγκα. Όταν μάλιστα ο παρουσιαστής τον ρώτησε τι ήταν αυτό που του έλειψε πιο πολύ από τη Ελλάδα εκείνος απάντησε χιουμοριστικά: «να ανοίγω την τηλεόραση κάθε πρωί και να σε ακούω»

Στις δηλώσεις του ο Gio Kay μίλησε για την εμπειρία του στο παιχνίδι, λέγοντας ότι: «Ήταν από τις καλύτερες εμπειρίες της ζωής μου, μπορεί να έφυγα αλλά δεν έφυγα, θα υπάρξει έκπληξη. Εννοείται πως άξιζαν τα λεφτά που πήρα».

