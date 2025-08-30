Στο νοσοκομείο ο δημοσιογράφος Νίκος Νικόλιζας: Η συγκινητική ανάρτηση από το Ωνάσειο και το δημόσιο «ευχαριστώ»

Μία περιπέτεια υγείας πέρασε ο Νίκος Νικόλιζας, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος ο γνωστός δημοσιογράφος, μέσω ανάρτησης που έκανε στα social media.

Ο Νίκος Νικόλιζας που υπηρετεί εδώ και χρόνια το lifestyle και έχει συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα του τραγουδιού στο παρελθόν, όπως η Καίτη Γκρέυ, αποκάλυψε στο Facebook ότι νοσηλεύεται στο Ωνάσειο Νοσοκομείο. Μάλιστα, ο δημοσιογράφος υπογράμμισε ότι πλέον είναι «καινούργιος», αφήνοντας να εννοηθεί ότι έκανε κάποια επέμβαση ύστερα από πρόβλημα που αντιμετώπιζε.

Επίσης θέλησε να ευχαριστήσει τα πρόσωπα που σε αυτή τη δύσκολη στιγμή της ζωής του, βρίσκονταν δίπλα του και τον στήριζαν με την αγάπη τους.

«Μετά από τρεις μήνες αγωνίας και άγχους… καινούργιος πλέον. Ευχαριστώ συγγενείς, φίλους, συναδέλφους. Κυρίως όμως ευχαριστώ το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό για όσα έκαναν για μένα. Πλέον για μένα ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ζωής που μπαίνω ξανά στους ρυθμούς μου.

Εκτός από την αδερφή μου και την οικογένειά της, που στέκονται βράχος δίπλα μου, θέλω να ευχαριστήσω τον πνευματικό μου και Άγιο επί γης εν ζωή πατέρα Δημήτριο Νούτσο, καθώς και πολλούς φίλους καρδιάς. Έχω πολύ καλούς φίλους καρδιάς. Έχω πολύ καλούς φίλους τελικά ρε γαμώτο…!

Thank u guys! See u soon. Και πάλι σας ευχαριστώ όλους σας», έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook o Νίκος Νικόλιζας.

