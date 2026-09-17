Σάκης Ρουβάς για Γιώργο Μαζωνάκη: «Είδα το μεγαλείο της καρδιάς του» – Η συγκινητική αφιέρωση σε συναυλία του

Σάκης Ρουβάς και Γιώργος Μαζωνάκης ξεκίνησαν την ίδια περίοδο την πορεία τους στην εγχώρια δισκογραφία και συνδέθηκαν με μια βαθιά φιλία που άντεξε στον χρόνο. Οι δυο τους συνεργάστηκαν, τραγούδησαν μαζί και έκαναν παρέα εκτός δουλειάς, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Όπως ανέφερε ο Σάκης Ρουβάς, το βράδυ της Τετάρτης (16-09-2026) κατά τη διάρκεια συναυλίας του στην Κύπρο, ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας εκπληκτικός καλλιτέχνης και άνθρωπος. Ένας τραγουδιστής πολύ διαφορετικός, που δεν άλλαξε μέσα από τις αλλεπάλληλες επιτυχίες.

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Ο Σάκης Ρουβάς εξομολογήθηκε ότι «με τον Γιώργο μοιραστήκαμε πολύ σπουδαίες στιγμές όχι τόσο πάνω αλλά κάτω από τη σκήνη, εκεί που είδα το πραγματικό μεγαλείο της καρδιάς του, της πολύ ευαίσθητης και ευάλωτης ψυχής του».

Αφού είπε για τον Γιώργο Μαζωνάκη «θα μου λείψει», ο Σάκης Ρουβάς θυμήθηκε, ακόμα, ότι «ξεκινήσαμε μαζί στην ίδια δισκογραφική το 1991 και είχαμε μια παράλληλη πορεία αλλά πιο πολύ πιστεύω θα λείψει σε όλους εσάς που αγαπήσατε και τα τραγούδια του και τον ίδιο».

Ο Σάκης Ρουβάς αποχαιρέτησε τον συνάδελφό του με το μήνυμα «Δεν υπάρχουν λόγια… καλό ταξίδι φίλε μου», εκφράζοντας τη θλίψη του για τον ξαφνικό χαμό του.

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Κλείνοντας την αναφορά του στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο Σάκης Ρουβάς τραγούδησε το «Ανήκω σε μένα», πριν να σηκώσει τα χέρια και το βλέμμα προς τον ουρανό για να αποχαιρετήσει τον τραγουδιστή που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών.

Η απουσία του Σάκη Ρουβά από την εξόδιο ακολουθία στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στη Νίκαια προκάλεσε ερωτήματα και σχολιάστηκε τηλεοπτικά, μεταξύ άλλων από τον δημοσιογράφο Ιορδάνη Χασαπόπουλο, στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega».