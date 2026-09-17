Ο Γιώργος Τσαλίκης για την παρουσία του στον τάφο του Γιώργου Μαζωνάκη: Το σκοτάδι που έχετε, δεν με αγγίζει

Ο Γιώργος Τσαλίκης έδωσε μια σκληρή απάντηση στα αρνητικά σχόλια που δέχθηκε από ορισμένους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι επικρίσεις ξεκίνησαν μετά την επίσκεψή του και τη φωτογραφία που διέρρευσε από τον τάφο του Γιώργου Μαζωνάκη, λίγες ημέρες μετά την κηδεία του λαϊκού τραγουδιστή.

Ο Γιώργος Τσαλίκης δεν άφησε ασχολίαστα τα καυστικά σχόλια ορισμένων που τον κατηγόρησαν για «υποκρισία» και για «κυνήγι των Likes». Ο τραγουδιστής ανέφερε σε βίντεο που δημοσίευσε ότι «πήρα λευκά τριαντάφυλλα και πήγα να πω αντίο στον Γιώργο και ένα σάιτ χωρίς να το δω τράβηξε ένα πλάνο».

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Στη συνέχεια εξήγησε πώς έμαθε για τα αρνητικά σχόλια που προκάλεσε η επίσκεψή του στον τάφο του αείμνηστου καλλιτέχνη: «Μου στείλανε να διαβάσω τα σχόλια κάποιων από εσάς. “Να είχαμε να λέγαμε, Τσαλίκης συνώνυμος της παπάτζας”, “όλα για την κάμερα, σιγά μην στεναχωρήθηκε το λαμόγιο”, “show και μόνο show, ξεφτίλα”, “όλα για τα μάτια του κόσμου, αηδιαστικοί όλοι”, “πολλά τα Όσκαρ φέτος”, “τόση συγκίνηση που ξεχάστηκε και βγήκε θλιμμένος με παντόφλα”, “ο τύπος σκάει με μαύρα crocs, έλεος”.

Σε όλα αυτά, ο Γιώργος Τσαλίκης απάντησε δημόσια σε έντονο ύφος, λέγοντας: «Το σκοτάδι που έχετε μέσα στην ψυχή σας και βγαίνει στο πληκτρολόγιο, δεν με αγγίζει. Σας στέλνω την αγάπη μου και την προσευχή μου και για εσάς να ανοίξετε την καρδιά σας στον Θεό και να σωθείτε γιατί είστε σε πολύ λάθος δρόμο αδέρφια» κατέληξε στο βίντεό του ο τραγουδιστής.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Γιώργος Τσαλίκης είχε στραφεί εναντίον της Αφροδίτης Μάνου, μετά την προκλητική ανάρτηση που είχε κάνει για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.