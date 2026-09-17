Γιώργος Μαζωνάκης: Η Λίλιαν Φωκά αποκάλυψε την κρυφή οικονομική βοήθεια του καλλιτέχνη στον Σπύρο Φωκά

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε αγαθοεργίες που ποτέ δεν θέλησε να «διαφημίσει». Μία από αυτές αποκάλυψε η Λίλιαν Φωκά, σύζυγος του αείμνηστου Σπύρου Φωκά. Ανέφερε πως ο καλλιτέχνης, που έφυγε τόσο αναπάντεχα από τη ζωή στα 54 χρόνια του, τους είχε προσφέρει οικονομική βοήθεια, σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για τους ίδιους.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έστειλε ένα φάκελο με χρήματα, χωρίς να φανεί πως ο ίδιος ήταν ο αποστολέας. Όπως ανέφερε η Λίλιαν Φωκά, σε δηλώσεις που παραχώρησε στην εφημερίδα Espresso, η ίδια έμαθε την αλήθεια αργότερα. Όπως και ο Σπύρος Φωκάς, που εκείνο το διάστημα έδινε μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας.

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Υπό τον φόβο ότι θα διακοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα, η Λίλιαν Φωκά αποφάσισε να ζητήσει δημόσια βοήθεια ή έστω μία συμβουλή από οποιονδήποτε μπορούσε να τη στηρίξει. Όπως αποκάλυψε, μόλις δύο ημέρες αργότερα έλαβε ένα μήνυμα, στο οποίο κάποιος την ενημέρωνε ότι θα τους βοηθούσε οικονομικά.

Λίγες ημέρες μετά, στον λογαριασμό τους κατατέθηκε ένα σημαντικό χρηματικό ποσό. Το όνομα που εμφανίστηκε στη συναλλαγή ήταν γυναικείο και άγνωστο στην ίδια, γεγονός που δεν της επέτρεψε αρχικά να καταλάβει ποιος ήταν ο πραγματικός ευεργέτης τους. Την απάντηση της έδωσε αργότερα ο ίδιος ο Σπύρος Φωκάς, ο οποίος έμαθε ότι πίσω από τη συγκεκριμένη γυναίκα βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Η Λίλιαν Φωκά, μιλώντας στην εφημερίδα, αποκάλυψε ότι μόλις πριν από μερικούς μήνες έμαθε με βεβαιότητα πως η οικονομική βοήθεια είχε δοθεί από τον αγαπημένο τραγουδιστή. Μάλιστα, τον περασμένο χειμώνα και για πρώτη φορά μετά τον θάνατο του συζύγου της, είχε ζητήσει από έναν κοινό τους φίλο να τη φέρει σε επαφή με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

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Επιθυμία της ήταν να τον συναντήσει, να τον κοιτάξει στα μάτια και να τον ευχαριστήσει προσωπικά για όσα είχε κάνει για εκείνη και τον Σπύρο Φωκά. Η συνάντηση δεν έγινε ποτέ.

Συγκινημένη η Λίλιαν Φωκά ανέφερε μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη: «Τώρα θα τον ευχαριστήσει ο ίδιος ο Σπύρος! Θα τα λένε πάνω και θα γλεντάνε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται πως ο διακεκριμένος Έλληνας ηθοποιός Σπύρος Φωκάς πέθανε στις 10 Νοεμβρίου 2023, σε ηλικία 86 ετών, στην Ελευσίνα. Υπήρξε ένας από τους ελάχιστους Έλληνες ηθοποιούς με αξιοσημείωτη διεθνή καριέρα σε μεγάλες παραγωγές του εξωτερικού, όπως το «Ο Ρόκο και τα Αδέλφια του» και «Το Διαμάντι του Νείλου».