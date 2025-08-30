Συγκινεί η Ανδρομάχη: «Πριν από 3 χρόνια ο πατέρας μου έκανε ένα σοβαρό χειρουργείο που θα καθόριζε τη ζωή του»

Μία άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξη έδωσε η Ανδρομάχη και αναφέρθηκε τόσο στον επικείμενο γάμο της με τον Γιώργο Λιβάνη και τη βάφτιση του γιου τους όσο και σε μία άγνωστη περιπέτεια υγείας του πατέρα της.

Η ταλαντούχα τραγουδίστρια έδωσε συνέντευξη στο ένθετο «Secret» της εφημερίδας «Παραπολιτικά». Έτσι η Ανδρομάχη εξομολογήθηκε στη Σάσα Σταμάτη ότι πριν από τρία χρόνια ο πατέρας της έκανε ένα ιδιαίτερα σοβαρό χειρουργείο το οποίο θα καθόριζε όλη την υπόλοιπη ζωή του.

«Πριν από 3 χρόνια ο πατέρας μου έκανε ένα πολύ σοβαρό χειρουργείο που θα καθόριζε την υπόλοιπη ζωή του. Για μένα και την αδελφή μου ήταν μια πολύ περίεργη και απαιτητική περίοδος, όμως όλα πήγαν υπέροχα και χαιρόμαστε τον μπαμπά μας και αυτός χαίρεται το εγγονάκι του», αποκάλυψε η Ανδρομάχη.

Οι αποκαλύψεις για τον γάμο με τον Γιώργο Λιβάνη

Παράλληλα η Ανδρομάχη μίλησε για τον γάμο της με τον Γιώργο Λιβάνη, ο οποίος αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 5 Οκτωβρίου 2025 μαζί με τη βάφτιση του γιου τους, που θα πάρει το όνομα Γεράσιμος.

«Θα κάνουμε γάμο και βάπτιση μαζί στις 5 Οκτωβρίου σε κτήμα. Θα μας παντρέψουν κολλητοί μας φίλοι και θα βαπτίσουν τον μικρό πάλι κολλητοί μας φίλοι. Ο μικρός θα βαπτιστεί Γεράσιμος, αφού έτσι λένε τον μπαμπά του Γιώργου», δήλωσε η καλλιτέχνιδα.

Επίσης, περιέγραψε και το πώς της έκανε πρόταση γάμου ο Γιώργος Λιβάνης, τονίζοντας: «Ήμασταν διακοπές στην Πάφο, στην Κύπρο, και ετοιμαζόμασταν να φάμε με τους φίλους μας σε μια ωραία παραλία. Ήταν ηλιοβασίλεμα και ετοιμαζόμασταν να φάμε και κάπως έγινε και ενώ πηγαίναμε όλοι μαζί να ποζάρουμε στο ηλιοβασίλεμα, τελικά μείναμε οι δυο μας και γονάτισε και μου έκανε την πρόταση, λέγοντάς μου “θα με παντρευτείς;”. Και φυσικά είπα “ναι”».

«Θα έμενα έγκυος άλλες εκατό φορές. Η εγκυμοσύνη ήταν η ωραιότερη περίοδος της ζωής μου, μέχρι που ήρθε ο μπέμπης και έγινε ακόμα ωραιότερη. Θήλασα για δύο μήνες. Ευτυχώς ο μπέμπης είναι ήρεμο μωρό και δεν στερήθηκα τον ύπνο μου», παραδέχτηκε ακόμα.