Συγκινεί η Βάσω Γουλιελμάκη για τη μητέρα της: «Έδινε χρήματα σε ανθρώπους, ενώ τα χρειαζόμασταν κι εμείς»

Η γνωστή ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» την Τρίτη (17.03.2026). Μεταξύ άλλων, η Βάσω Γουλιελμάκη αναφέρθηκε στην απώλεια της μητέρας της και στο ιδιαίτερο δέσιμο της οικογένειάς της.

Όπως εξομολογήθηκε η ηθοποιός, η μητέρα της ήταν ένας χαμογελαστός άνθρωπος, ο οποίος ήθελε να βοηθά και πρόσωπα που δεν βρίσκονται στον στενό οικογενειακό κύκλο.

«Περνώντας τα χρόνια “φεύγουν” οι άνθρωποι και συνειδητοποιείς πόσο σημαντικό πράγμα είναι η οικογένεια, στηρίζουμε ο ένας τον άλλο. Είμαστε 9 αδέλφια, 7 κορίτσια και 2 αγόρια. Ήταν ένα σπίτι ζωντανό, με φωνές χαρούμενες, με ωραία φασαρία και αυτό μου λείπει. Εγώ είμαι η 9η, το “κακομαθημένο” τους.

Η μητέρα μας ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, ήρεμος, δεν την άκουσα ποτέ να μας φωνάζει, ποτέ να τρώω ξύλο, πάντα χαμογελαστή, δοτική. Έχω να θυμάμαι μόνο τα καλύτερα από εκείνην, είχε πάρα πολλή αγάπη», είπε η Βάσω Γουλιλεμάκη.

«Έδινε χρήματα σε ανθρώπους, ενώ τα χρειαζόμασταν κι εμείς, κι έλεγε ότι δεν πειράζει, γιατί εκείνοι τα έχουν περισσότερο ανάγκη. Μόνο δόσιμο, μόνο στοργή πήραμε. Νομίζω ότι κανείς μας δεν μπορεί να φτάσει τη δοτικότητά της. Η μάνα μας “έφυγε” έχοντας δει 19 εγγόνια, 18 δισέγγονα και 3 τρισέγγονα. Παντρεύτηκαν όλοι νωρίς. “Έφυγε” ευτυχισμένη, τα είχε 400 μέχρι και την τελευταία ημέρα, αφού νόμιζα ότι θα κέρδιζε και τον θάνατο», πρόσθεσε η Βάσω Γουλιλεμάκη.

Η γνωστή ηθοποιός «έχασε» την μητέρα της το 2021. Η ίδια είχε ενημερώσει μέσα από τα social media για την απώλειά της.