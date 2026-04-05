Lifestyle

Συγκινεί ο Δημήτρης Σταρόβας για την περιπέτεια της υγείας του: Αν ζούσε η μάνα μου δεν θα το άντεχε

«Είχα κάθε βράδυ αρρυθμίες, αλλά ηλιθιωδώς δεν πήγαινα να εξετάσω τον εαυτό μου», αποκαλύπτει ο Δημήτρης Σταρόβας
Συγκλονίζει ο Δημήτρης Σταρόβας μιλώντας για τη μάχη που έδωσε για την αποκατάσταση μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη το 2024. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης εξομολογήθηκε πως, εάν η μητέρα του βρισκόταν στη ζωή, δεν θα άντεχε να τον δει ανήμπορο στο κρεβάτι του νοσοκομείου.

«Είχα κάθε βράδυ αρρυθμίες, στο τέλος ήμουνα σίγουρος ότι κάτι έχω, αλλά ηλιθιωδώς δεν πήγαινα να εξετάσω τον εαυτό μου», αποκαλύπτει για την περίοδο πριν από το εγκεφαλικό ο Δημήτρης Σταρόβας, που βρέθηκε την Κυριακή των Βαΐων (05.04.2026) καλεσμένος της εκπομπής «FΖην» που παρουσιάζει η Κατερίνα Στικούδη.

«Όπως χαριτολογώντας λέω, δεν μπορούσε να είχε συμβεί καμιά δεκαριά χρόνια πριν να έχουμε μεγαλύτερο περιθώριο; Γιατί η ποιότητα ζωής στην καθημερινότητα τώρα δεν έχει καμία σχέση με το πώς ήμουνα. Έβλεπα στο βίντεο πώς ήμουνα και ακόμη και τώρα βλέπω τον εαυτό μου και σοκάρομαι.

Όχι αισθητικά, εννοώ σωματικά είμαι όπως 30 χρονών, δεν παίρνω χαμπάρι αλλά όλη η κούραση μου βγαίνει στη φωνή. Δηλαδή μετά από την παράσταση, αν με δεις σε δυο ώρες διαφορά, μιλάω κατά το ήμισυ χειρότερα. Ο νους τρέχει, αλλά η γλώσσα δεν προλαβαίνει. Και η αίσθηση είναι σαν να σου τραβάει κανείς την μπλούζα προς τα πίσω», είπε αρχικά ο Δημήτρης Σταρόβας.

«Καμιά φορά εκνευρίζομαι, θυμώνω. Είχα κάθε βράδυ αρρυθμίες. Στο τέλος ήμουνα σίγουρος ότι κάτι έχω. Αλλά ηλιθιωδώς δεν πήγαινα να εξετάσω τον εαυτό μου. Έχουμε μια νοοτροπία ότι το κακό θα φτάσει μέχρι την πόρτα του γείτονα, όχι σε μας», συμπλήρωσε ο γνωστός καλλιτέχνης.

«Αν ζούσε η μάνα μου, δεν νομίζω να άντεχε. Δηλαδή, ήταν η πιο δυνατή γυναίκα του κόσμου, που δεν χρειαζόταν τίποτα. Και μόλις διαπίστωνε ότι σώθηκα και άρχισα να μιλάω, θα τελείωνε. Είμαι σίγουρος. Ελπίζω να βλέπει ότι τα κατάφερα», κατέληξε ο Δημήτρης Σταρόβας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo