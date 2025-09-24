Συγκλονίζει η Ελένη Φιλίνη: «Όταν “έφυγε” η μητέρα μου έκλαιγα κάθε μέρα για έναν χρόνο»

Η Ελένη Φιλίνη τη φετινή σεζόν παίρνει μέρος στην κωμική σειρά «Καλά θα πάει κι αυτό» της ΕΡΤ1 και με αφορμή την επιστροφή της στην τηλεόραση έδωσε μία νέα συνέντευξη.

Η γνωστή ηθοποιός μίλησε στο περιοδικό ΟΚ και στον Αστέρη Κασιμάτη και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στους θανάτους του πατέρα και της μητέρας της, που συγκλόνισαν τη ζωή της Ελένης Φιλίνη. Μάλιστα τόνισε ότι της πήρε πέντε χρόνια ώστε να καταφέρει να ξεπεράσει τις σημαντικές αυτές απώλειες.

«Μου πήρε μία πενταετία να ξεπεράσω την απώλεια των γονιών μου. Είχα τεράστια αδυναμία και στους δύο γονείς μου. Τον πατέρα μου δεν τον έζησα όσο ήθελα. Έφυγε από τη ζωή το 1987. Έλειπε από την Ελλάδα πολλά χρόνια. Είχε πάει να δουλέψει στον Παναμά, όπου ζούσε ο αδελφός του. Ο πατέρας μου είχε επιχειρήσεις εστίασης στην Κόρινθο, όπου γεννήθηκα, αλλά αντιμετώπισε μια οικονομική καταστροφή και μετακομίσαμε στην Αθήνα όταν ήμουν 5 χρόνων. Πάλεψε 3- 4 χρόνια για να ορθοποδήσει, αλλά δεν τα κατάφερε κι έτσι έφυγε. Μας έστελνε χρήματα κάθε μήνα. To 1981, που μόλις είχα ξεκινήσει στο θέατρο, επέστρεψε στην Αθήνα για 3 χρόνια. Βλέποντας όμως τις δυσκολίες που αντιμετώπιζα, μου είχε πει ότι θα πήγαινε να δουλέψει ξανά στον Παναμά, για να μπορέσει να μου πάρει θέατρο. “Να μην έχεις ανάγκη κανέναν” μου είχε πει χαρακτηριστικά.

Έτσι, το 1984 έφυγε πάλι. Αλλά αρρώστησε. Τα Χριστούγεννα του 1986 επέστρεψε μόνιμα στην Ελλάδα και λίγους μήνες μετά τον έχασα. Η μητέρα μου πέθανε το 2010. Δεν περνάει μέρα που να μην κοιτάξω τη φωτογραφία της και να της μιλήσω. Όταν “έφυγε” έκλαιγα κάθε μέρα για έναν χρόνο. Στον πατέρα μου, ήμουν πιο μικρή, ήταν η πρώτη απώλεια. Κάθε άνθρωπος διαχειρίζεται τον πόνο με τον δικό του τρόπο. Αλλά όσα σε πονάνε πολύ σε δυναμώνουν και περισσότερο», εξομολογήθηκε η Ελένη Φιλίνη για τον πατέρα της αλλά και τους θανάτους των γονιών της που της σημάδεψαν τη ζωή.

Παράλληλα η καταξιωμένη καλλιτέχνιδα τόνισε ότι η ζωή είναι μία πάλη και ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιβιώσουμε.

«Η ζωή, καλώς ή κακώς, είναι μια πάλη. Τα πάντα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Δεν είναι ότι είμαι πιο δυνατή από άλλους, απλά επιβιώνω. Δύο είναι οι δρόμοι. Αντέχεις ή δεν αντέχεις. Υπάρχουν άνθρωποι αδύναμοι, αλλά το παν είναι, εκεί που πας να πέσεις, να μην αφεθείς. Να πατήσεις στα πόδια σου και να δυναμώσεις», εξομολογήθηκε η γνωστή ηθοποιός στην ίδια συνέντευξη.