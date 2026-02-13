Συγκλονίζει ο Κώστας Μακέδος για την μάχη με την παχυσαρκία: Όλα στο σπίτι λειτουργούν με τηλεκοντρόλ, κατέληξα ακίνητος

Στις ταινίες και τα σίριαλ της δεκαετίας του ’80 πρόσφερε άφθονο γέλιο, όμως πλέον ο ηθοποιός Κώστας Μακέδος ζει το δικό του δράμα.

Ο Κώστας Μακέδος ήταν καλεσμένος του Σταύρου Θεοδωράκη στην εκπομπή «Πρωταγωνιστές» με τον ηθοποιό να μιλάει για την καθημερινή μάχη που δίνει τα τελευταία 4 χρόνια λόγω των κιλών του, καθώς βρίσκεται κλεισμένος πια στο σπίτι του καθηλωμένος σε μια καρέκλα.

Ειδικότερα, ο Κώστας Μακέδος σημείωσε χαρακτηριστικά πως «αρκουδοφολιά θα το ‘λεγα το σπίτι μου. Ήθελα να γίνω γιατρός αλλά η ζωή έχει εκπλήξεις και έγινε μια εκτροπή. Χειρουργός ήθελα να γίνω, μπορεί να κατέληγα και χειρουργός παχυσαρκίας. Από παιδί ήμουν παχύς αλλά στις ταινίες, ίσα ίσα, δυσκολεύονταν πάντα να με προλάβουν στο περπάτημα. Ήμουν πάντα ευκίνητος και αεικίνητος, τώρα κατέληξα ακίνητος».

Αποκάλυψε και το μπούλινγκ που δέχτηκε όταν ήταν μικρός. «Σαν πιτσιρικάς έχω υποστεί πολύ μπούλινγκ, πολύ. Απίστευτο. Κατεβαίναμε με τη μητέρα μου στην Καβάλα για ψώνια, γιατί από κει κατάγομαι, σταματούσαν γνωστοί και φίλοι και κάθε φορά η επωδός της συνάντησης ήταν η εξής. “Το παιδί είναι κρίμα να ‘ναι τόσο χοντρό, θα πεθάνει”. Αυτό άκουγα από τότε».

Η καθημερινότητά του είναι πολύ διαφορετική από των συνηθισμένων ανθρώπων, καθώς όλα στο σπίτι του λειτουργούν με τηλεκοντρόλ, καθώς δεν μπορεί να κουνηθεί. «Όλα σήμερα στο σπίτι μου λειτουργούν με τηλεκοντρόλ. Και η σόμπα με τηλεκοντρόλ, τα φώτα με τηλεκοντρόλ, όλα. Γιατί δεν μπορώ να κουνηθώ. Το όνειρο της ιατρικής το άφησα γιατί, σαν φοιτητής εδώ, λεφτά δεν υπήρχαν και έκανα δουλειές του ποδαριού για να μπορώ να πληρώνω το ενοίκιο και να ζω. Η υποκριτική προέκυψε όταν βρέθηκα σε κάποιο γύρισμα ως κομπάρσος».