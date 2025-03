Τα Brit Awards σάρωσε η Charli XCX – Οι εκκεντρικές εμφανίσεις και το αφιέρωμα στον Λίαμ Πέιν

Τα βρετανικά μουσικά βραβεία Brit Awards έγιναν το βράδυ του Σαββάτου (1.3.2025) με την τραγουδίστρια Charli XCX να αναδεικνύεται η απόλυτη νικήτρια της βραδιάς.

Η τραγουδίστρια, της οποίας το άλμπουμ «Brat» είχε τεράστια απήχηση το περασμένο καλοκαίρι, σάρωσε τα Brit Awards, κερδίζοντας σε πέντε κατηγορίες.

Το «Brat» κέρδισε το βραβείο για το καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς, έχοντας εμπνεύσει τους θαυμαστές της Charli XCX να κινηματογραφήσουν τους εαυτούς τους την ώρα που χόρευαν στους ρυθμούς των επιτυχιών της, ενώ το λαχανί εξώφυλλό του υιοθετήθηκε στην προεκλογική διαδικτυακή εκστρατεία της Κάμαλα Χάρις μετά την αναφορά της τραγουδίστριας σε εκείνη σε μια ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα.

Η Charli XCX αναδείχθηκε επίσης καλλιτέχνης της χρονιάς και κέρδισε το βραβείο καλύτερης χορογραφίας. Το σινγκλ «Guess», με τη συμμετοχή της Μπίλι Άιλις, κέρδισε το βραβείο καλύτερου τραγουδιού.

Η 32χρονη ποπ σταρ είχε ήδη εξασφαλίσει το πρώτο της BRIT νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα, αφού αναδείχθηκε τραγουδοποιός της χρονιάς.

«Ανέκαθεν ένιωθα περιθωριακή… ιδίως στη βρετανική μουσική βιομηχανία και έτσι είναι πολύ ωραίο να τυγχάνω αναγνώρισης με αυτό το άλμπουμ», είπε η Charli XCX παραλαμβάνοντας το βραβείο για το άλμπουμ της χρονιάς. «Θα ήθελα να το μοιραστώ με όλους τους καλλιτέχνες που ένιωσαν κάποτε ότι έπρεπε να συμβιβαστούν προκειμένου να τύχουν αναγνώρισης… γιατί νομίζω ότι είμαι ζωντανή απόδειξη πως ενδεχομένως να χρειάζεται πολύς χρόνος, αλλά δεν χρειάζεται να συμβιβαστείτε με κάτι διαφορετικό από το όραμά σας», συμπλήρωσε.

Το βραβείο για το καλύτερο συγκρότημα της χρονιάς κέρδισε το τζαζ κουιντέτο Ezra Collective.

Η αμερικανίδα τραγουδίστρια Τσάπελ Ρόουν βραβεύθηκε στην κατηγορία για τον καλύτερο καλλιτέχνη εκτός Ηνωμένου Βασιλείου και η επιτυχία της «Good Luck, Babe» αναδείχθηκε καλύτερο ξένο τραγούδι.

Η αμερικανίδα Σαμπρίνα Κάρπεντερ βραβεύτηκε για τη διεθνή απήχηση που είχε το τραγούδι «Espresso» – διάκριση που απονέμεται σε καλλιτέχνες με «εκπληκτικές πωλήσεις σε παγκόσμια κλίμακα» – ακολουθώντας έτσι τα χνάρια των One Direction, Αντέλ, Εντ Σίραν και Σαμ Σμιθ.

