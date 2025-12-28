Τα ερωτευμένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz που παντρεύτηκαν το 2025: Οι 4 γάμοι – υπερπαραγωγή

Χρήστος Χολίδης – Κατερίνα Γκιουζέλη, Κωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα, FY – Αλεξία Κεφαλά και Τζώνης Καλημέρης – Ελπίδα Ιακωβίδου ήταν τα 4 ζευγάρια της ελληνικής showbiz που επέλεξαν να ενωθούν με τα ιερά δεσμά του γάμου μέσα στον χρόνο.

Το 2025 φτάνει στο τέλος του και εμείς σας ετοιμάζουμε ένα αφιέρωμα για όλους τους γάμους που έγιναν φέτος στην ελληνική showbiz, τις δηλώσεις, τα γλέντια και κυρίως την χαρά και τον έρωτα των ευτυχισμένων ζευγαριών.

Χρήστος Χολίδης – Κατερίνα Γκιουζέλη

Ο Χρήστος Χολίδης παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του το απόγευμα του Σαββάτου 19 Ιουλίου.

Ο τραγουδιστής ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας με την αγαπημένη του, Κατερίνα Γκιουζέλη μετά από 3 χρόνια σχέσης.

Ο γάμος του Χρήστου Χολίδη και της Κατερίνας Γκιουζέλη έγινε στην Κερατέα, ενώ κουμπάροι του ζευγαριού ήταν πρόσωπα από το φιλικό τους περιβάλλον.

Kωνσταντίνος Αργυρός – Αλεξάνδρα Νίκα

Λίγες ημέρες νωρίτερα, στις αρχές Ιουλίου, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Αλεξάνδρα Νίκα ένωσαν τη ζωή τους με τα ιερά δεσμά του γάμου, παρουσία αγαπημένων τους φίλων και συγγενών.

Τον δημοφιλή τραγουδιστή και την αγαπημένη του πάντρεψαν η Μαριάννα Λάτση και ο επιχειρηματίας Έρικ Βασιλάτος, δύο πολύ καλοί φίλοι του Κωνσταντίνου Αργυρού.

Η τελετή έγινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας αλλά διάφορα πλάνα διέρρευσαν από νωρίς στα social media.

Μετά το μυστήριο, ακολούθησε δεξίωση στο Μαύρο Λιθάρι και πάλι σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Τζώνης Καλημέρης – Ελπίδα Ιακωβίδου

Τον ίδιο μήνα γαμπρός για 4η φορά στα 68 του χρόνια ντύθηκε ο Τζώνη Καλημέρης, που παντρεύτηκε την αγαπημένη του Ελπίδα Ιακωβίδου. Ο γάμος έγινε στο Νυμφαίο της Φλώρινας, με τον Τζώνη Καλημέρη να ανταλλάζει όρκους αιώνιας πίστης και αγάπης με την Ελπίδα Ιακωβίδου, με κουμπάρους, φίλους και συγγενείς να τους συνοδεύουν σε αυτή τη σημαντική στιγμή.

Ο γαμπρός υποδέχθηκε την αγαπημένη του με μπουκέτο και μια φράση προς τον πατέρα της που έγινε viral: «Ευχαριστώ που μου την έδωσες».

FY – Αλεξία Κεφαλά

Tον Αύγουστο του 2025 ο FY και η Αλεξία Κεφαλά ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου, παρουσία αγαπημένων τους ανθρώπων, σε μία τελετή που έγινε στη Βάρκιζα.

Κουμπάροι του ζευγαριού ήταν ο γνωστός εφοπλιστής και επενδυτής του «Dragons’ Den», Χάρης Βαφειάς, και η σύζυγός του, Έμιλυ.