FY – Αλεξία Κεφαλά: Ο γάμος τους μέσα από εικόνες, η λίστα των καλεσμένων στο «Island»

Ο τράπερ FY και η σύντροφός του Αλεξία Κεφαλά παντρεύτηκαν το απόγευμα στο Island, με κουμπάρους τον Χάρη Βαφειά και τη σύζυγό του, Έμιλυ. Ο γάμος ήταν όπως επιθυμούσε και είχε σχεδιάσει το ζευγάρι τους προηγούμενους μήνες.

FY και Αλεξία Κεφαλά έλαμπαν από ευτυχία κοντά στους στενούς συγγενείς και στους αγαπημένους φίλους τους. Ο γάμος έγινε το απόγευμα της Κυριακής (24-08-2025) με τις πρώτες εικόνες να ανεβαίνουν στα social media, λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση του μυστηρίου.

Ανάμεσα στους λαμπερούς καλεσμένους είναι ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος κι αρκετά στελέχη της εταιρείας, αφού η Αλεξία Κεφαλά συνεργάζεται επαγγελματικά με το Panik Agency και ο FY ανήκει στο roster της Panik Records.

Παρόντες είναι και διάσημοι φίλοι του ζευγαριού, όπως η Ιωάννα Τούνη, η Marseaux, Natasha Kay και η Cinderella, που έδωσαν ευχές στους νεόνυμφους.

«Θα χαρακτήριζα τον γάμο μας ανοιχτό-κλειστό, γιατί οι καλεσμένοι δεν θα είναι περισσότεροι από 100. Θα έχουμε κυρίως φίλους που τυχαίνει κάποιοι να είναι συνεργάτες μας» είχε πει η Αλεξία Κεφαλά, τον περασμένο Ιούνιο.

Μετά το μυστήριο, το νεόνυμφο ζευγάρι πήγε στο χώρο της δεξίωσης, με τα κινητά τηλέφωνα των καλεσμένων να παίρνουν «φωτιά» στο κόψιμο της γαμήλιας τούρτας.

Είχε προηγηθεί το μυστήριο στο γραφικό εκκλησάκι με τον γαμπρό και τη νύφη να έχουν οργανώσει τα πάντα με κάθε λεπτομέρεια.

«Δεν είχα φανταστεί ποτέ αυτή την ημέρα, γιατί δεν σκεφτόμουν καν ότι θα παντρευτώ πριν γνωρίζω τον Φίλιππο. Συνεπώς, δεν είχα φανταστεί ποτέ πώς θα ήθελα να είναι το νυφικό μου και όταν το συνειδητοποίησα, αγχώθηκα λίγο» είχε πει η Αλεξία Κεφαλά.

Η μέρα που περίμεναν εδώ και μήνες έφτασε και το ζευγάρι ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου.

Η μπομπονιέρα ήταν ένα τετράγωνο κουτί από καθρέφτη πάνω στο οποίο υπήρχε ένα φεγγάρι και το σήμα του άπειρου, ενώ οι καλεσμένοι πήραν ως δώρο και ένα αρωματικό κερί που φτιάχτηκε ειδικά για την περίσταση και ήταν διακοσμημένο με τα αρχικά του ζευγαριού.

Κατά την είσοδο των καλεσμένων έπαιζε μια μπάντα με βιολιά, ενώ η διακόσμηση περιελάμβανε πολυέλαιους και λουλούδια σε αποχρώσεις του κόκκινου, του πορτοκαλί και του μωβ.