Τα memes για την Βικτόρια Μπέκαμ και τον «ανάρμοστο χορό» στον γιο της Μπρούκλιν έριξαν το ίντερνετ

Οι χρήστες των social media έδωσαν... ρέστα
Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ, Μπρούκλιν Μπέκαμ και Νίκολα Πελτζ
Ντέιβιντ και Βικτόρια Μπέκαμ, Μπρούκλιν Μπέκαμ και Νίκολα Πελτζ / AP Photo / Vianney Le Caer

Το δράμα των Βικτόρια Μπέκαμ και Ντέιβιντ Μπέκαμ λόγω της ρήξης με τον γιο τους Μπρούκλιν μονοπωλεί το ενδιαφέρον ειδικά μετά την ανάρτησή του γιου τους το βράδυ της Δευτέρας (19.01.2026) όπου ξεκεθαρίζει ότι δεν θα συμφιλιωθεί μαζί τους.

Μία μέρα μετά, η Βικτόρια Μπέκαμ έγινε viral στο διαδίκτυο, αφού ξέσπασε χαμός με αστεία στιγμιότυπα και memes μετά τις δηλώσεις του γιου της Μπρούκλιν, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι η μητέρα του χόρεψε «ακατάλληλα» πάνω του στον πρώτο χορό του γάμου του το 2022.

Ο 26χρονος Μπρούκλιν κατηγόρησε τους γονείς του, Ντέιβιντ και Βικτόρια ότι από την πρώτη στιγμή προσπάθησαν να «σαμποτάρουν» την σχέση του με τη Νίκολα Πελτζ, ακόμα και πριν τον γάμο τους, τους κατηγόρησε ότι έστρεψαν τα αδέρφια του εναντίον του και επιτέθηκε στη μητέρα του, Βικτόρια, για την οποία αποκάλυψε ότι χόρεψε «με έναν πολύ ανάρμοστο τρόπο πάνω του», στη δεξίωση του γάμου του, αφήνοντάς τον αμήχανο και ντροπιασμένο μπροστά σε 500 καλεσμένους.


Το διαδίκτυο, όπως ήταν αναμενόμενο, γέμισε memes και αστεία για το τι θα μπορούσε να σήμαινε αυτός ο «ακατάλληλος χορός» της Βικτόρια Μπέκαμ.

Δείτε μερικά από αυτά που σαρώνουν στα social media:


Σύμφωνα με τον Μπρούκλιν, ο Ντέιβιντ και η Βικτόρια Μπέκαμ βάζουν τη δημόσια εικόνα τους πάνω από όλα: «Η οικογένειά μου βάζει πάνω απ’ όλα τη δημόσια προβολή και τις συνεργασίες. Το brand Beckham έρχεται πρώτο.

Η “αγάπη” της οικογένειας κρίνεται από το πόσο ανεβάζεις στα social media ή από το πόσο γρήγορα αφήνεις τα πάντα για να ποζάρεις σε μια οικογενειακή φωτογραφία, ακόμη κι αν αυτό γίνεται εις βάρος των επαγγελματικών μας υποχρεώσεων. Για χρόνια κάναμε τα πάντα για να είμαστε παρόντες και να στηρίζουμε κάθε επίδειξη μόδας, κάθε πάρτι και κάθε δραστηριότητα προβολής, για να δείχνουμε την “τέλεια οικογένειά” μας.

