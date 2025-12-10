Τα τελευταία λόγια του Όζι Όζμπορν στη Σάρον πριν πεθάνει: «Φίλα με, αγκάλιασέ με σφιχτά»

Η Σάρον Όζμπορν μοιράστηκε για πρώτη φορά τις συγκλονιστικές λεπτομέρειες από την ημέρα που ο σύζυγός της, Όζι Όζμπορν, έφυγε από τη ζωή, αποκαλύπτοντας τα τελευταία του λόγια που της είπε: «Φίλα με. Αγκάλιασέ με σφιχτά…».

Η 73χρονη Σάρον Όζμπορν , μιλώντας στον Πιρς Μόργκαν στο Uncensored, περιέγραψε τον πόνο εκείνης της τραγικής ημέρας που πέθανε ο Όζι Όσμπορν.

Ο θρυλικός τραγουδιστής των Black Sabbath, Όζι Όσμπορν, πέθανε από καρδιά στο σπίτι τους στο Μπακιγχαμσάιρ στις 22 Ιουλίου 2025, μόλις δύο εβδομάδες μετά την τελευταία του συναυλία με τη μπάντα στη γενέτειρά του το Μπέρμιγχαμ.

Η Σάρον θυμάται πώς εκείνη την ημέρα ο Όζι ξύπνησε γύρω στις 4 τα ξημερώματα και, μόλις 20 λεπτά αργότερα, είχε φύγει από τη ζωή. Τον βρήκε στο γυμναστήριο του σπιτιού τους, καθώς είχε αποφασίσει να κάνει νωρίς πρωινή προπόνηση παρά τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε – μεταξύ των οποίων πνευμονία και σηψαιμία.

«Μην… αφήστε τον. Δεν γίνεται. Έφυγε»

«Είχε καρδιακή προσβολή», είπε η Σάρον στην συνέντευξη. «Έτρεξα κάτω και εκεί ήταν, προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν, και σκέφτηκα, “Μην… αφήστε τον. Δεν γίνεται. Έφυγε.” Το ήξερα αμέσως». Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, αλλά ήταν ήδη αργά.

Πριν πάει στο γυμναστήριο, ο Όζι είχε περάσει τη νύχτα ξύπνιος να ανεβοκατεβαίνει στο μπάνιο. Στις 4.30 τα ξημερώματα είπε στη Σάρον «ξύπνα», και όταν εκείνη του απάντησε ότι ήδη ήταν ξύπνια, εκείνος της ψιθύρισε: «Φίλα με. Αγκαλιάσέ με σφιχτά». Λίγα λεπτά αργότερα, ξεκίνησε την προπόνησή του και μέσα σε 20 λεπτά είχε φύγει.

Η Σάρον αποκάλυψε επίσης ότι ο Όζι γνώριζε πως πλησίαζε το τέλος της ζωής του και ότι ένας γιατρός του είχε πει πως αν έκανε την προγραμματισμένη τελευταία του παράσταση «δεν θα τα κατάφερνε». Παρ’ όλα αυτά, επέμεινε να την πραγματοποιήσει.

Με δάκρυα, η Σάρον τόνισε ότι δεν πρόκειται ποτέ να ξαναπαντρευτεί: «Αυτό είναι όλο για τώρα», είπε συγκινημένη.