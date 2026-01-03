Τάκης Ζαχαράτος και Έλενα Παπαρίζου κάνουν πρεμιέρα στο NOX στις 7 Ιανουαρίου

The Cabaret Edition είναι ο νέος κύκλος παραστάσεων του ΝΟΧ ο οποίος εγκαινιάζεται με την ολοκαίνουργια καλλιτεχνική παραγωγή “The Velvet Night”. Ένα ταξίδι στον κόσμο του cabaret, glamorous και θεατρικό με τον Τάκη Ζαχαράτο και την Έλενα Παπαρίζου. Ένα show διαφορετικό για μοναδικές βελούδινες βραδιές.

Δύο κορυφαίες προσωπικότητες της ελληνικής σκηνής, ο ανατρεπτικός, εκρηκτικός, μοναδικός performer Τάκης Ζαχαράτος και η λαμπερή, εκρηκτική show woman και ερμηνεύτρια Έλενα Παπαρίζου, σε μια μοναδική και πολλά υποσχόμενη συνάντηση.

Ο Τάκης Ζαχαράτος, με τις θρυλικές μιμήσεις του, το καυστικό χιούμορ και την εξαιρετική θεατρική του ταυτότητα, χαρίζει στην παράσταση γενναιόδωρα μέσα από τη καρδιά του χαρά, γέλιο και αισιοδοξία!

Η Έλενα Παπαρίζου με ερμηνείες που καθηλώνουν και επιτυχίες ειδικά διαμορφωμένες για τη βελούδινη ατμόσφαιρα του cabaret, μεταμορφώνεται ως γνήσια diva της νύχτας, χαρίζοντας ένα μοναδικό μουσικό ταξίδι.

Η καλλιτεχνική διεύθυνση και η σκηνοθεσία της παράστασης φέρει τη σφραγίδα του μοναδικού Φωκά Ευαγγελινού, ο οποίος δημιουργεί ένα θεατρικό κόσμο μαγείας όπου η μουσική, ο χορός και το cabaret σμίγουν απόλυτα.

Το “The Velvet Night” είναι ένα ανεπανάληπτο show που ανεβάζει τον πήχη της νυχτερινής διασκέδασης στην Ελλάδα, με μια πολυδιάστατη παράσταση, γεμάτη λάμψη και εκπλήξεις. Μέσα σε ένα μαγικό σκηνικό, υψηλής αισθητικής, τραγουδούν, μεταμορφώνονται, χορεύουν και με το άπλετο ταλέντο τους αλλά και την ενέργειά τους, απογειώνουν το θέαμα. Ένα θέαμα υπερπαραγωγή που δεν έχει ξαναγίνει κάτι ανάλογο στην Ελλάδα.

Με 25 χορευτές, 13 μουσικούς σε μουσική επιμέλεια των Γιάννη Δίσκο και Θανάση Χόνδρου, σ΄ ένα μαγικό σκηνικό με την υπογραφή του Γιάννη Μουρίκη, τα video art του Χρήστου Μαγγανά, σε κοστούμια του Γιώργου Σεγρεδάκη, χορογραφίες του Νίκου Κουκάκη και της Χριστίνας Καλιακάτσου, και φωτισμοί του Περικλή Μαθιέλη.

Η εμπειρία της βραδιάς ολοκληρώνεται με μια premium ταξιδιωτική γαστρονομική πρόταση, καθώς το NOX – The Cabaret Edition παρουσιάζει αποκλειστικά το “Culinary Experience by Beefbar @ NOX. Το παγκοσμίως αναγνωρισμένο γαστρονομικό brand υπογράφει signature dishes, ειδικά επιλεγμένα για το ύφος του θεάματος και την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα του venue, δημιουργώντας έναν νέο τρόπο νυχτερινής εξόδου: Dinner • Show • Experience.

Απόλυτα Crazy! Απόλυτα Sexy! Απόλυτα …“The Velvet Night”! Θέλεις να το ζήσεις!

Συντελεστές

Καλλιτεχνική διεύθυνση – σκηνοθεσία: Φωκάς Ευαγγελινός

Σενάριο – κείμενα: Τάκης Ζαχαράτος

Μουσική διεύθυνση: Γιάννης Δίσκος – Θανάσης Χόνδρος

Τραγουδιστές: Νίνα Μαζάνη, Αντώνης Βλάχος, Αλέξης Νίκολας, Ελένη Αλεξανδρή

Σκηνογραφία: Γιάννης Μουρίκης

Βοηθός Σκηνογράφου: Μαριάννα Παπαγεωργίου

Σκηνοθεσία Video παράστασης: Μιχαήλ Μαυρομούστακος

Video Art: xsquare design lab – Χρήστος Μαγγανάς

Σχεδιασμός φωτισμού: Περικλής Μαθιέλης

Κοστούμια παράστασης: Γιώργος Σεγρεδάκης

Επιμέλεια κοστουμιών Τάκη Ζαχαράτου: Φιλίτσα Νικολαΐδη

Επιμέλεια κοστουμιών Έλενας Παπαρίζου: Αριστείδης Γεωργιάδης

Χορογραφίες: Νίκος Κουκάκης – Χριστίνα Καλιακάτσου

