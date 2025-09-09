Τάμτα Μαστοράκη και Χρήστος Μπέζας στη Μύκονο – Η πρώην παίκτρια του «My Style Rocks» πιο ερωτευμένη από ποτέ

Στη Μύκονο βρέθηκαν η Τάμτα Μαστοράκη και ο σύζυγός της Χρήστος Μπέζας στις αρχές Σεπτεμβρίου, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης και ηρεμίας.

Η κάμερα του Mykonos Live TV συνάντησε το ερωτευμένο ζευγάρι να περπατά χέρι – χέρι στα σοκάκια στα Ματογιάννια και η Τάμτα Μαστοράκη έλαμπε από ευτυχία.

Το γνωστό μοντέλο και πρώην παίκτρια του «My Style Rocks» και αγαπημένος της, ο οποίος ασχολείται με το real estate παντρεύτηκαν με θρησκευτικό γάμο τον Μάρτιο του 2025, δύο χρόνια μετά τον πολιτικό που είχαν κάνει και το μυστήριο έγινε στο Κολωνάκι, όπου πρωτογνωρίστηκαν.

«Τον γνώρισα εντελώς τυχαία στο Κολωνάκι. Μπήκα σε ένα µπαρ και µε φλέρταρε µε ωραίο τρόπο. Μου είπε: “Σε ξέρω, αλλά εσύ δεν µε ξέρεις”. Kαι του απάντησα: “Aπό πού µε ξέρεις;”. Kαι µου είπε: “Aπό το My style rocks σε θαύµαζα για τον χαρακτήρα σου”. Και κάπως έτσι ξεκίνησε», είχε δηλώσει η Τάμτα Μαστοράκη για τη γνωριμία τους.

«Η πρόταση γάµου έγινε πολύ ροµαντικά. Ηµασταν στην Βουλιαγµένη, σε µια παραλία, πολύ ροµαντικά, και έβγαλε το δαχτυλίδι, γονάτισε και µου είπε: “Θέλεις να µε παντρευτείς;”. Kαι εγώ έκλαιγα από την χαρά µου. Συγκινήθηκα. Θέλω να κάνουµε µε τον σύζυγό µου κάποια µακρινά ταξίδια και µετά θέλουµε πολύ ένα παιδάκι, να µεγαλώσουµε την οικογένειά µας», είχε εξομολογηθεί για την πρόταση γάμου.