Τάνια Μπρεάζου: «Πίστευα ότι επειδή έχω άλλη εθνικότητα δεν αξίζω και είμαι κατώτερη από τους άλλους»

Για το bullying που έχει υποστεί στο παρελθόν επειδή κατάγεται από μία άλλη χώρα, μίλησε η γνωστή τραγουδίστρια Τάνια Μπρεάζου.

Η σύντροφος του Γιώργου Αμούτζα έδωσε συνέντευξη στη διαδικτυακή εκπομπή της Δάφνης Καραβοκύρη και αναφέρθηκε στα όσα έχει βιώσει στα παιδικά της χρόνια, τα οποία σημάδεψαν για πάντα την ψυχή της Τάνιας Μπρεάζου και λόγος είναι ότι η καταγωγή της είναι από τη Ρουμανία.

«Ήταν λεκτική η βία, υπήρχαν βρισιές του τύπου “να πας από εκεί που ήρθες, δεν παίζουμε με μία Ρουμάνα”. Καταλήγω πάντα στο συμπέρασμα ότι εφόσον τα παιδιά είναι ο καθρέφτης των γονιών, οι γονείς φταίνε», εξομολογήθηκε μιλώντας στην εκπομπή «Leggit».

Παράλληλα, η Τάνια Μπρεάζου μίλησε για τα τραύματα που έχει εξαιτίας του bullying που υπέστη.

«Τα τραύματα είχαν να κάνουν με το bullying. Αποθηκεύονται στο υποσυνείδητο και είναι πεποιθήσεις που κουβαλάμε μέχρι σήμερα, ότι έχω άλλη εθνικότητα και δεν αξίζω, είμαι κατώτερη από τους άλλους», είπε χαρακτηριστικά.

Επίσης, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στο πόσο ενοχική νιώθει ορισμένες φορές.

«Είμαι πολύ ενοχικός άνθρωπος, το βράδυ πριν κοιμηθώ μπορεί να σκεφτώ “μήπως έκανα κάτι; Μήπως μου μίλησαν έτσι, επειδή εγώ φταίω;”. Μια ενοχικότητα και ένα σύνδρομο κατωτερότητας που δεν το είχα πάνω στη σκηνή. Στον δρόμο ήμουν πολύ down, ενώ στη σκηνή μου έβγαινε τόση αυτοπεποίθηση. Έλεγα ότι θα με κοιτάξουν και θα με θαυμάσουν, γιατί θα τους δώσω την ψυχή μου», δήλωσε η Τάνια Μπρεάζου.