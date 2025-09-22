Lifestyle

Τάσος Κωστής: «Ο πόνος για τον χαμό της συζύγου μου είναι ο ίδιος, δεν θέλω να βρω άλλο ταίρι»

«Αν τα εγγόνια μου με ρωτήσουν για να γίνουν ηθοποιοί, θα τους πω "όχι"», εξομολογήθηκε ακόμα ο γνωστός καλλιτέχνης
Τάσος Κωστής
O Τάσος Κωστής / NDP PHOTO

Ο Τάσος Κωστής έδωσε μία ενδιαφέρουσα συνέντευξη και μίλησε για όλες τις πτυχές της ζωής του.

Ο γνωστός ηθοποιός μίλησε τη Δευτέρα (22.09.2025) στην εκπομπή «Breakfast@star» και τη Μαίρη Αργυριάδου και αναφέρθηκε με πόνο ψυχής στον θάνατο της αγαπημένης του γυναίκας. Επίσης, ο Τάσος Κωστής τόνισε ότι είναι κοντά στα εγγόνια του. 

«Ο πόνος για τον χαμό της συζύγου μου είναι ο ίδιος, απλά όχι τόσο συχνός. Πρέπει να ζήσεις, αλλιώς ανοίγεις έναν τάφο, μπαίνεις μέσα και τελειώνεις. Έχω βρει τα πατήματά μου σε μεγάλο βαθμό. Η ζωή συνεχίζεται! Δεν θέλω να βρω άλλο ταίρι, ότι έγινε, έγινε. Αν έρθει ένα ταίρι δίπλα μου, καλώς! Αλλά συναισθηματικά δεν δίνω κάπου τον εαυτό μου. Όταν έχεις περάσει από το πάθος, τον έρωτα και την αγάπη, τα έχεις περάσει όλα», είπε αρχικά ο Τάσος Κωστής.

Ο Τάσος Κωστής ανέφερε στη συνέχεια: «Είμαι κοντά στα εγγόνια μου, αλλά παράλληλα και μακριά, είναι ελεύθεροι άνθρωποι. Τα εγγόνια μου δεν καταλαβαίνουν τη δουλειά, γι’ αυτά είμαι ο παππούς τους. Αν τα εγγόνια μου με ρωτήσουν για να γίνουν ηθοποιοί, θα τους πω “όχι”. Όποιος ρωτάει, να μη γίνει. Εγώ ήθελα να γίνω πιλότος στην πολεμική αεροπορία, αλλά δεν είχα… τα μάτια».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Έκραξαν την Miss America, Κάσι Ντόνεγκαν, για το μακιγιάζ της στα καλλιστεία - «Δεν θα αφήσω την αρνητικότητα να επισκιάσει τη νίκη μου»
Τα social media γέμισαν με σχόλια που χαρακτήριζαν «βαρύ» και «σκληρό» το μακιγιάζ της Miss America στα καλλιστεία, με αρκετούς μάλιστα να υποστηρίζουν ότι η φιναλίστ από το Τέξας έπρεπε να είναι η νικήτρια
Miss America Cassie Donegan
Newsit logo
Newsit logo