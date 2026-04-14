Τάσος Ξιαρχό: Είναι δύσκολο να κόψεις κοκαΐνες και μ@λ@κ@@@, είμαι σε φάση της ζωής μου που δεν τα κάνω

Μία προσωπική εξομολόγηση για τις ουσίες έκανε μέσω των social media ο Τάσος Ξιαρχό, υπογραμμίζοντας ότι έχει σταματήσει τη χρήση κοκαΐνης.

Ο γνωστός χορογράφος μέσω ενός βίντεο που ανέβασε το TikTok τη Δευτέρα του Πάσχα (13.04.2026) αναφέρθηκε στο νέο ξεκίνημα που έκανε στη ζωή του, χωρίς ναρκωτικά. Μάλιστα, ο Τάσος Ξιαρχό υπογράμμισε ότι έβγαλε από την καθημερινότητά του και πολλούς ανθρώπους, ενώ αναφέρθηκε και στη σχολή χορού που έχει ανοίξει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πήρα πολλά σχόλια για το ότι έχω ομορφύνει πολύ και ότι είμαι πολύ γαλήνιος… αφού έχω κόψει τις μ@λ@κ@@@, επιτέλους! Αχ, και είμαι καθαρός. Αυτά. Ε, ναι. Δύσκολο πράγμα να το καταφέρεις», εξομολογήθηκε αρχικά ο Τάσος Ξιαρχό.

«Είναι πολύ δύσκολο πράγμα να καταφέρεις να κόψεις κοκαΐνες και τις μ@λ@κ@@@ και ευτυχώς είμαι σε φάση της ζωής μου που δεν τα κάνω, δεν τα θέλω, δεν τα χρειάζομαι και έχω κόψει και τους ανθρώπους που τα κάνανε γύρω μου. Και αυτή είναι η σημαντικότερη πρώτη κίνηση. Να κόψεις αυτούς που είναι γύρω σου και τα κάνουνε κι αυτοί. Γιατί δεν είναι ότι φταίνε οι άνθρωποι, θέλουνε κι αυτοί βοήθεια και δεν βοηθάει ο ένας τον άλλον άμα χρειάζεται βοήθεια. Χρειάζεσαι ανθρώπους οι οποίοι θα σε προστατέψουν, θα σε αγκαλιάσουν, θα σε καθοδηγήσουν, θα κάνουν υπομονή μαζί σου. Και δεν θα σε κρίνουν», δήλωσε ακόμα.

Παράλληλα, ο Τάσος Ξιαρχό εκμυστηρεύτηκε: «Θες ανθρώπους οι οποίοι δεν θα προσπαθήσουνε να σε κάνουν να νιώσεις άσχημα, γιατί δεν μπορείς να νιώσεις έξτρα άσχημα, νιώθεις ήδη άσχημα. Οπότε, το μόνο που δημιουργούνε είναι μια αποστροφή και μια ανάγκη να φύγουν μακριά οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν αυτές τις ουσίες. Δηλαδή, οπότε εγώ είχα γύρω μου ανθρώπους οι οποίοι μιλάγανε τύπου: “Πάλι ρ, δεν το κάνεις επειδή το θέλεις πραγματικά, το κάνεις γιατί έχεις μπλέξει”. Και όταν λέμε τη φράση “έχεις μπλέξει”, είναι η αδυναμία της ζωής σου, είναι οι στιγμές, είναι τα τραύματά σου, είναι οι συγκυρίες… Είναι πάρα πολλές φορές οι άνθρωποι που θέλουν να σε δούνε να κατεβαίνεις από εκεί που είχες ανέβει, γιατί κι αυτοί έτσι κατεβήκανε και δεν θέλανε να είναι μόνοι τους. Δηλαδή, μπορεί πάρα πολλοί άνθρωποι που κάνανε ουσίες να στις δώσανε, για να σε δούνε και σένα στα ίδια χάλια, για να μη νιώθουν μόνοι τους».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Οπότε κόβεις όλους αυτούς, κόβεις όλον αυτόν τον συρφετό, όλο αυτό το σίχαμα των ανθρώπων. Και προσπαθείς να πορευτείς με αυτούς οι οποίοι θέλουν από σένα το φως. Γι’ αυτό κιόλας χθες στην Ανάσταση συγκινήθηκα. Γι’ αυτό, αυτό το διάστημα είμαι έτσι όπως είμαι», δήλωσε ακόμα.

Επίσης ο Τάσος Ξιαρχό δήλωσε ότι έχει ανοίξει τη δική του σχολή χορού.

«Έχω ανοίξει την επιχείρησή μου, είμαι μόνο εκεί, βγαίνω τις βόλτες μου, πίνω τα ποτάκια μου, γυρνάω στο σπίτι μου. Βγαίνω τις βόλτες μου, τρώω το φαγητό μου, γυρνάω σπίτι μου. Πάω μέρα, ανοίξανε τα σχολεία, χορεύω, καθαρίζω, μαζεύω, φτιάχνω, πάω σπίτι μου. Δεν το ‘χω ανάγκη. Έχω ρουφήξει πολλή γραμμή. Δεν θέλω άλλο, φίλοι μου», είπε, προσθέτοντας: «Αυτό το βίντεο δεν ήξερα τώρα γιατί το άνοιξα να το κάνω, αλλά από χθες είχα τη διάθεση να μιλήσω γι’ αυτό το θέμα. Και όπως άνοιξα το βίντεο τώρα μου βγήκανε πάρα πολύ φυσικά. Οπότε ο λόγος που είμαι στο κρεβάτι είναι γιατί απλά άνοιξα το βίντεο έτσι. Δεν έχω πάει σε πρόγραμμα απεξάρτησης ποτέ. Πήγα και με διώξανε, γιατί μου είπαν ότι δεν είμαι για εκεί. Δεν έχω πάει σε ψυχολόγο ποτέ – όχι, έχω πάει πολλές φορές, τώρα ξεκίνησα πριν κάνα μήνα – αλλά δεν πάω στον ψυχολόγο για να του πω όλα αυτά που μου έχουν συμβεί σαν τραύματα. Έχουνε θεραπευτεί μέσα μου για κάποιο λόγο. Είμαι από τους ανθρώπους οι οποίοι καταφέρνουν πράγματα να τα θεραπεύσω μέσα μου με έναν δικό μου τρόπο. Και μπορώ να το κάνω αυτό και σε άλλους μέσα από την τέχνη μου, μέσα από τη διδασκαλία του χορού».

@tasosxiarcho Δύναμη αδέρφια! Σίγουρα κάποιος που βλέπει το βίντεο ητα σήμερα ή χθες σερί και έλεγε αυτό που έλεγα και εγώ! Ποπό πως θα κοιμηθώ, τι κατάσταση είναι αυτή; Βοήθεια μας αδέρφια! Ο θεός είναι μεγάλος πρωτότυπος ήχος – Tasos Xiarcho HQ

«Και είμαι πάρα πολύ τυχερός και χαρούμενος πoυ σε αυτό το διάστημα έχουν έρθει στη ζωή μου πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι με αγαπάνε γι’ αυτό που είμαι, κι όχι γι’ αυτό που θα θέλανε να γίνουν αυτοί από εμένα. Ας τα ξερνάω σωστά, γιατί βγάζουν και αλήθεια, λέω… Α μωρέ, γαμώτο… Α, μου ‘φυγε. Έχω κάτι αλλεργίες τώρα.

Να σας πω κάτι ρε παιδιά. Όλοι έχουμε κάποιους στη ζωή μας που κάνανε κοκαΐνη, MD, έκσταση, LSD, μανιτάρια. Δεν θα βάλω και τον μπάφο μέσα… ενώ κι αυτός δεν είναι καλό πράγμα, αλλά δεν έχω την ψυχεδέλεια και αυτή την αποστροφή. Αυτοί οι άνθρωποι θέλουνε πραγματικά χάδι και αγκαλιά. Με το να τους διώχνεις μακριά ή να τους υποδεικνύεις το λάθος δεν κερδίζεις τίποτα, τίποτα δεν κερδίζεις», είπε ακόμα.

«Έχω περάσει βραδιές να ξημερώνει και να μην μπορώ να κοιμηθώ, εννοείται – από τα ναρκωτικά και από την κοκαΐνη – με αγνώστους. Με ανθρώπους της ίδιας φάσης με εμένα που δεν ξέραν τι κάνουνε, γιατί το κάνουνε. Με ανθρώπους οι οποίοι είναι κρυφά ομοφυλόφιλοι και δεν το καταλαβαίνουνε. Με ανθρώπους οι οποίοι έχουν υποστεί πολλή βία στη ζωή τους. Με ανθρώπους, και γυναίκες, και άντρες, που είχανε κι αυτοί την ίδια ανάγκη με μένα. Να χαθούνε στις σκιές, στα σκοτάδια, να χαθούνε στο πλήθος, να χαθούνε από τις σκέψεις, να χαθούνε από τη ζωή.

Οπότε φίλοι μου επειδή ελπίζω πραγματικά δηλαδή, να μη μου ξαναρθούν αυτά στη ζωή μου. Και το πιο αστείο και χυδαίο.είναι ότι: ποιος μου τα ‘δωσε πρώτη φορά; Χυδαία γυναίκα, ποια μου τα έδωσε πρώτη φορά. Και με πίεζε να τα κάνω. Δηλαδή μου έλεγε, “Κάνε… κάνε κι εσύ, κάνε, κάνε, κάνε!”. Ε, και κάποια στιγμή θα κάνω. Μετά πήγαμε στα δικαστήρια για άλλα θέματα. Θα προσπαθήσω, τέλος πάντων, να μην το ξανακάνω, και να ζήσω επιτέλους τη ζωή που μου αξίζει. Μα τι θα προσπαθήσω; Δεν θα το ξανακάνω! Σιγά τ’ α@χ@@@@ με τις μ@λ@κ@@@, άντε γ@@@@@@@ε πια με τις μ@λ@κ@@@!

Βέβαια τα έκανα 4 χρόνια. Το ’22, ’23, ’24, ’25. Άλλοι που τα κάνουν 10 χρόνια, πώς ζούνε ρε παιδιά; Εγώ δεν αντέχω να είχα κάνει παραπάνω. Πώς μπορείτε; Πω πω μ@@@κ@, τι παθαίνουν οι άνθρωποι, κρίμα. Κρίμα, κρίμα πραγματικά», δήλωσε ακόμα ο Τάσος Ξιαρχό.