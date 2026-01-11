Θάλεια Ματίκα: Ο Τάσος Ιορδανίδης είναι ο σπουδαιότερος και σημαντικότερος άνθρωπος στη ζωή μου

Η Θάλεια Ματίκα και ο Τάσος Ιορδανίδης είναι ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz και έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν μαζί μία υπέροχη οικογένεια.

Πρόσφατα, η γνωστή καλλιτέχνιδα παραχώρησε μία συνέντευξη στο περιοδικό Λοιπόν και στον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου και μίλησε με λόγια αγάπης για τον σύζυγό της. Η Θάλεια Ματίκα, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι ο Τάσος Ιορδανίδης είναι ο σπουδαιότερος και πιο σημαντικός άνθρωπος στη ζωή της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πριν από τον Τάσο έλεγα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω σχέση με καλλιτέχνη. Τελικά, η συντροφικότητα είναι ένα λαχείο στη ζωή και δεν μπορείς να δώσεις tips. Είναι μαγικό. Ο Τάσος είναι ο σπουδαιότερος και σημαντικότερος άνθρωπος στη ζωή μου. Τώρα, περισσότερο από ποτέ», εξομολογήθηκε η γνωστή ηθοποιός για τον σύζυγό της.

«Αν έρθει να μου πει “φεύγω” φυσικά και θα μας χωρίσει η απιστία. Θεωρώ όμως ότι, στα ζευγάρια που είναι χρόνια μαζί, η ουσία είναι αλλού. Όταν δυο άνθρωποι παλεύουν όλοι μέρα για να τα βγάλουν πέρα, είναι πολυτέλεια το να μιλάς για συντροφικότητα. Θέλω να πω ότι μπορούμε να μιλήσουμε για την απιστία σε μια ρομαντική κομεντί, αλλά στη ζωή είναι άλλα τα προβλήματα. Αυτό εννοούσα», δήλωσε η Θάλεια Ματίκα για την απιστία.