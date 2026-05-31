Αμαλία Κωστοπούλου: Νέες φωτογραφίες και βίντεο από τον ρομαντικό γάμο της στη Μεσσηνία

Η Αμαλία Κωστοπούλου και ο Τζακ Μέντγουελ ενώθηκαν ξανά με δεσμά του γάμου, κάνοντας θρησκευτική τελετή το απόγευμα του Σαββάτου (30.05.2026) στη Μεσσηνία.

Η Αμαλία Κωστοπούλου αντάλλαξε όρκους αγάπης με τον αγαπημένο της σε μια υπέροχη τοποθεσία, κι ύστερα χόρεψαν τον πρώτο χορό, ενώ το ζευγάρι που έχει ήδη παντρευτεί με πολιτικό γάμο στο Τέξας τον περασμένο Οκτώβριο. Μία ημέρα πριν από τον γάμο, έγινε το pre – wedding party, όπου η Τζένη Μπαλατσινού χόρεψε ένα ζεμπέκικο, με τον Πέτρο Κωστόπουλο στο πλάι της.

Οι πρώτες φωτογραφίες από το γάμο της Αμαλίας Κωστοπούλου κυκλοφορούν από καλεσμένους στα social media. Το απόγευμα της Κυριακής (31.05.2026) η Αμαλία Κωστοπούλου ανέβασε αρκετές φωτογραφίες και βίντεο από την ομορφότερη ημέρα της ζωής της και στον δικό της λογαριασμό στο Instagram.

Παράλληλα, από το υλικό που δημοσίευσε η Αλεξάνδρα Κωστοπούλου, αδελφή της νύφης, στο Instagram ξεχωρίζει η στιγμή που ο Πέτρος Κωστόπουλος συνοδεύει την κόρη του και την παρέδωσε στον γαμπρό.

Ο γάμος της Αμαλίας Κωστοπουλου πραγματοποιήθηκε μέσα σε καταπράσινο τοπίο με ψηλά δέντρα.

Το απόγευμα της Κυριακής, ο πατέρας της νύφης, Πέτρος Κωστόπουλος μοιράστηκε στο Instagram τις πιο δυνατές στιγμές για εκείνον από τον γάμο της κόρης του, Αμαλίας Κωστοπούλου.