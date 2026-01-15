Θανάσης Κουρλαμπάς: «Έχω υπάρξει και εγώ κουρασμένος και πιθανόν να έχω αδικήσει ανθρώπους»

Τόσο για τις εξελίξεις στην καθημερινή σειρά «Άγιος έρωτας» του Alpha όσο και για την διαχείριση στις δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν σε μια συνεργασία μίλησε ο Θανάσης Κουρλαμπάς στις δηλώσεις που παραχώρησε σήμερα (15/1/2026) στα τηλεοπτικά συνεργεία, όπως προβλήθηκαν στον αέρα του STAR.

«Το μόνο που μπορώ να πω για τον “Άγιο έρωτα” είναι ότι έχει πάρει πια φωτιά το σενάριο, που λέμε. Δηλαδή έχουν γίνει πάρα πολύ ωραία γυρίσματα και έχει πάρα πολύ μεγάλη ανατροπή» τόνισε, αρχικά, ο δημοφιλής πρωταγωνιστής, Θανάσης Κουρλαμπάς.

«Υπήρξαν περίοδοι και περιπτώσεις στο θέατρο που δεν τα πήγαμε καλά και εκεί δοκιμάζονται και οι αντοχές σου και η ικανότητα να βάζεις όρια. Όπως επίσης, η αντοχή σου να δέχεσαι τα όρια του άλλου».

«Έχω υπάρξει και γω κουρασμένος και πιθανόν να έχω αδικήσει ανθρώπους. Ξέρετε, στη ζωή αυτά συμβαίνουν αυτά έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι εύκολη η δουλειά του ηθοποιού με τα ωράρια, την κούραση, την σωματική και την ψυχική. Σίγουρα, καθημερινά, δοκιμάζεις τις αντοχές σου. Ε, πολλές φορές οι αντοχές ξεπερνιούνται και συμβαίνουν δυσάρεστα πράγματα» κατέληξε ο Θανάσης Κουρλαμπάς.