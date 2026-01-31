Θανάσης Τσαλταμπάσης – Αγοραστή Αρβανίτη: «Ήρθε σαν ανεμοστρόβιλος, όλα άλλαξαν», είπαν για τον ερχομό της κόρης τους

Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης μαζί με την εγκυμονούσα σύζυγο του, Αγοραστή Αρβανίτη βρέθηκαν καλεσμένοι της Μαρκέλλας Γιαννάτου, σήμερα Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026, στην εκπομπή “Μαμα-δες” στην ΕΡΤ.

Το ερωτευμένο ζευγάρι ηθοποιών, Θανάσης Τσαλταμπάσης και Αγοραστή Αρβανίτη, αναφέρθηκε στις μεγάλες αλλαγές που έφερε στην προσωπική τους σχέση καθώς και στην καθημερινότητα ο ερχομός της πρώτης τους κόρης.

Η Αγοραστή Αρβανίτη εκμυστηρεύτηκε πως «ήρθε σαν ανεμοστρόβιλος, όλα άλλαξαν. Δεν υπάρχει αυτό» για να προσθέσει ο ο Θανάσης Τσαλταμπάσης πως «άλλαξαν όλα αλλά, νομίζω, παρά τις δυσκολίες, με θετικό πρόσημο είναι οι αλλαγές σε όλα τα επίπεδα».

«Ως άνθρωποι δεν νομίζω ότι αλλάξαμε, νομίζω ότι απλά άλλαξε η συνθήκη. Η μορφή της σχέσης. Εμείς είμαστε και ένα ζευγάρι που ήμασταν πολλά χρόνια μαζί οπότε είχαμε μάθει οι δυο μας, δηλαδή πραγματικά ήταν κοσμογονία» παραδέχθηκε, η ηθοποιός.

«Πράγματα τα οποία τα θεωρούσαμε δεδομένα, όπως να κάτσουμε απλά και να δούμε μια ταινία, πια είναι η πολυτέλεια… με το χρυσό κουτάλι», ανέφερε ο Θανάσης Τσαλταμπάσης.

«Αλλά, εντάξει, αυτό ήταν και το θετικό. Γιατί αν είσαι τόσα χρόνια και έχει εδραιωθεί αυτό το πράγμα… οπότε αντιμετωπίστηκε ο ανεμοστρόβιλος» πρόσθεσε η Αρβανίτη.

«Ναι, μη με κοιτάς. Ναι» υπογράμμισε τότε, με χιούμορ, ο Θανάσης Τσαλταμπάσης προς την αγαπημένη του για να σχολιάσει εκείνη στην εβδομαδιαία εκπομπή ειδικού ενδιαφέροντος της ΕΡΤ… “προς το παρόν είμαστε καλά”.