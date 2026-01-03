Θάνος Καληώρας: «Δεν ήταν μόνο η απώλεια της Τζέσης Παπουτσή που με δυσκόλεψε, η πρώτη ήταν των γονιών μου»

Ο Θάνος Καληώρας έδωσε μία αποκαλυπτική συνέντευξη στην εφημερίδα Espresso Σαββατοκύριακο και τον δημοσιογράφο Ηλία Μαραβέγια, αφού μίλησε τόσο για τον τρόπο που δέχεται μια απώλεια όσο και για τη σημασία που έχει η οικογένεια στη ζωή του.

Η οικογένεια λειτουργεί σαν άγκυρα σε έναν καλλιτέχνη, σε έναν άνθρωπο;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σίγουρα, είναι το αποκούμπι του. Από εκεί αρχίζουν όλα. Οι δικοί σου άνθρωποι θα σε καταλάβουν πιο πολύ από τον καθένα.

Την απώλεια πως τη διαχειρίζεστε; Σας άλλαξε ως άνθρωπο η απώλεια της πρώτης σας συζύγου, Τζέσης Παπουτσή;

Δεν ήταν μόνο η απώλεια της Τζέσης που με δυσκόλεψε. Η πρώτη απώλεια ήταν των γονιών μου. Ο πατέρας μου ειδικά έφυγε πολύ νωρίς, μετέπειτα η μητέρα μου. Ήταν πολύ δύσκολο, όπως είναι δύσκολο για όλους τους ανθρώπους. Δεν είμαι συμβιβασμένος με την απώλεια. Είναι κάτι που ποτέ δεν το αποδέχεσαι πραγματικά.

Νιώθετε σήμερα ευτυχισμένος;

Δόξα τω Θεώ, νιώθω ήρεμος και δημιουργικός. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα.