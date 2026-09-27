Νίκος Οικονομόπουλος για Γιώργο Μαζωνάκη: Η συνείδησή μου, μου επέβαλε να αναβάλω τη συναυλία μου

Νίκος Οικονομόπουλος και Γιώργος Μαζωνάκης, διατηρούσαν μια φιλική σχέση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, για χρόνια. Ο θάνατος του καλλιτέχνη συνέτριψε τον τραγουδιστή. Πήρε την απόφαση να μην πραγματοποιήσει τη μεγάλη επετειακή του συναυλία για τα 20 χρόνια πορείας του, η οποία ήταν προγραμματισμένη για την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026 στο Θέατρο Πέτρας στην Πετρούπολη.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου. Η απόφαση ελήφθη λίγη ώρα μετά τη θλιβερή είδηση. Ο Νίκος Οικονομόπουλος δήλωσε ότι το βαρύ πένθος για τον φίλο του, δεν του επέτρεπε να βγει στη σκηνή.

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Γι’ αυτή την απόφαση και τη σχέση του με τον αείμνηστο καλλιτέχνη, μίλησε ο Νίκος Οικονομόπουλος σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Γιώργο Λιάγκα και θα μεταδοθεί τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου του 2026. Στο τρέιλερ που δημοσιοποίησε ο παρουσιάστης, παίρνουμε μια γεύση από τα όσα συζήτησαν.

«Θέλω να μου πεις γιατί ανέβαλες, Νίκο, τότε τη συναυλία» ρωτάει ο Γιώργος Λιάγκας και ο Νίκος Οικονομόπουλος του απαντάει: «Η συνείδηση μου. Δεν μπορούσα να τραγουδήσω. Ο Γιώργος ήταν ένα όνομα πρώτης γραμμής, εκτός αυτού όμως τον γνώριζα πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε κάνει γυμναστική μαζί, πηγαίναμε μαζί στην εκκλησία, στον ίδιο γέροντα. Έχουμε πει πολλά πράγματα τα οποία είναι προσωπικά μας».

«Δέχομαι την κριτική, αλλά κάποιες φορές η κριτική ξεπερνάει και τα όρια της αλήθειας» ανέφερε ο Νίκος Οικονομόπουλος στο teaser που δημοσίευσε ο Γιώργος Λιάγκας.

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Η αναβληθείσα συναυλία πραγματοποιήθηκε τελικά στον ίδιο χώρο δύο εβδομάδες αργότερα, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026.

Ο γνωστός καλλιτέχνης που ήταν κοντά με τον αδικοχαμένο τραγουδιστή τη Δευτέρα (14.09.2026) πήγε στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας για την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο Νίκος Οικονομόπουλος μιλώντας στην εκπομπή «Live You» δήλωσε ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης πρόσφατα τον έπαιρνε τηλέφωνο αλλά δεν κατάφερε να του μιλήσει και για τον λόγο αυτόν νιώθει τύψεις.