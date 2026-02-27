Θάνος Κιούσης: «Δεν ρωτάτε ποτέ τους υπεύθυνους ενός καναλιού γιατί “κόβουν” μια εκπομπή, μόνο εμένα γιατί είμαι δημόσιο πρόσωπο»

«Καρφιά» έριξε ο Θάνος Κιούσης προς τον ANT1, μιλώντας στην κάμερα του «Breakfast@Star» για το τέλος του τηλεπαιχνιδιού 5×5 που παρουσίαζε. Ο παρουσιαστής δήλωσε αισιόδοξος για τη συνέχεια, αλλά έκανε και κάποια ερωτήματα προς τη διοίκηση του καναλιού για την απόφαση διακοπής.

«Κάτι που τελειώνει σίγουρα είναι στενάχωρο. Αλλά κοιτάμε μπροστά, πάμε παρακάτω και επειδή ξέρεις τώρα, όλα γίνονται για κάποιο σκοπό, ναι, και εγώ αυτό το πιστεύω, αλλά εγώ πιστεύω ακόμα και παραπέρα ότι γίνονται για καλό σκοπό. Δηλαδή πάντα κάτι καλύτερο μου συμβαίνει. Και επειδή μάλλον το πιστεύω πολύ, γι’ αυτό και μου έρχεται. Οπότε είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Το είχα αγαπήσει και το αγαπάω ακόμα. Αλλά όπως σου είπα, ναι, πάμε για άλλα, πάμε για κάτι άλλο», είπε αρχικά ο παρουσιαστής, Θάνος Κιούσης.

«Καταλαβαίνω ότι εγώ είμαι δημόσιο πρόσωπο και εμένα θα έρθεις να βρεις. Τα γραφεία του ANT1 τα ξέρετε που είναι. Γιατί δεν ρωτάτε κι αυτούς καμιά φορά; Ξέρω την απάντηση, πίστεψέ με. Επειδή είμαι το δημόσιο πρόσωπο, εμένα θα βρεις. Αλλά γιατί δεν βρίσκετε τον επιτελάρχη, τον καναλάρχη, τον διευθυντή προγράμματος, τον διευθυντή ψυχαγωγικού; Ρε παιδιά, τι έγινε; Γιατί διώξατε αυτό; Γιατί σταματήσατε αυτό; Να δούμε κι από εκεί μια απάντηση. Εμείς, σαν παρουσιαστές, δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Κρινόμαστε, εννοείται, νούμερα κτλ. Αλλά ρωτήστε και τους άλλους μια φορά ρε παιδί μου», πρόσθεσε ο παρουσιαστής.

Στο αν ο ίδιος ζήτησε εξηγήσεις, απάντησε: «Τους ρώτησα γιατί έφτασαν στον βαθμό να μου το ανακοινώσουν. Οπότε πρέπει να σου πουν και κάτι. Αλλά αυτά όμως είναι του καναλιού και δεν θέλω να επεκταθώ σ’ αυτά. Κάναμε τα πάντα. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε, ό,τι και το κανάλι επέδειξε, ό,τι ακριβώς έπρεπε να γίνει».

Και για το αν το «5×5» είχε ακόμη προοπτική: «Γυρίσαμε και επεισόδια κι άλλα… δεν ξέρω αν έχουν προβληθεί όλα. Νομίζω ότι είχε να δώσει ακόμα το 5×5. Είναι ένα πολύ ωραίο παιχνίδι και πολύ χαρούμενο, οικογενειακό, χωρίς πολλά πολλά».