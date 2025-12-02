The Offspring και Bad Religion έρχονται στην Ελλάδα: Οι «πυλώνες» της punk rock στις 7 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού

Και τα ονόματα πληθαίνουν! Ακόμη δύο μεγάλα συγκροτήματα της punk rock σκηνής πρόκειται να επισκεφτούν την Ελλάδα το ερχόμενο καλοκαίρι στα πλαίσια το Release Athens Festival. Ο λόγος για τους θρυλικούς Offspring και τους Bad Religion.

Δεν έχουν τέλος οι καλλιτεχνικές εκπλήξεις που μας περιμένουν το 2026. Κάποιος μας κάνει πλάκα; Κάποιος μας θέλει… άφραγκους; Όπως και να έχει, όλο και περισσότερα συγκροτήματα ανακοινώνονται για μοναδικές συναυλίες που θα πραγματοποιηθούν σε λίγους μήνες. Αυτή τη φορά, το Release Athens Festival, που γιορτάζει 10 χρόνια το 2026, αποκάλυψε ότι The Offspring και Bad Religion είναι ανάμεσα στα ονόματα που θα ξεσηκώσουν την Αθήνα.

Πρώτα είχαμε Metallica και Iron Maiden. Ακολούθησαν Moby, Gorillaz, The Cure, Limp Bizkit και Three Days Grace. Ακόμη έχουν ανακοινωθεί, Helloween, Epica, Sabaton και Savatage, ενώ πρόσφατα ανακοινώθηκαν και οι Florence + The Machine. Και η λίστα – ίσως- να συνεχιστεί! Όπως φαίνεται η Ελλάδα έχει επιστρέψει για τα καλά στις λίστες μεγάλων μπαντών για περιοδείες, πράγμα που είχε να συμβεί για πάνω από μια δεκαετία.

Οι The Offspring, ένα από τα πιο καθοριστικά συγκροτήματα στην ιστορία του σύγχρονου punk rock και από εκείνα που σφράγισαν ανεξίτηλα τον ήχο και την αισθητική των 90s.

Προερχόμενοι από την Καλιφόρνια, κατάφεραν να μετατρέψουν την ωμή ενέργεια του punk σε παγκόσμιο φαινόμενο, με τραγούδια που συνδύαζαν εκρηκτικότητα, χιούμορ, ειρωνεία και κοινωνικό σχόλιο.

Με δεκάδες εκατομμύρια πωλήσεις, αμέτρητες επιτυχίες στα charts παγκοσμίως και διαχρονικά anthems που εξακολουθούν να ξεσηκώνουν μουσικές αρένες και φεστιβάλ, οι The Offspring απέδειξαν ότι το punk μπορεί να είναι ταυτόχρονα ακατέργαστο και μαζικό, αυθεντικό και απολύτως διαχρονικό.

Η χαρακτηριστική φωνή του Dexter Holland, τα κοφτερά riffs του Noodles και οι καυστικοί στίχοι δημιούργησαν έναν άμεσα αναγνωρίσιμο ήχο που μίλησε σε περισσότερες από μία γενιές.

Το 2024, οι Αμερικανοί γιόρτασαν μαζί μας τα 30 χρόνια από την κυκλοφορία του ανυπέρβλητου «Smash», σε μία βραδιά που έχει ήδη βρει τη θέση της στη δεκαετή πορεία του Release Athens Festival.

Τώρα, επιστρέφουν στην Πλατεία Νερού με νέο δίσκο, το εξαιρετικό «Supercharged», και την ίδια αστείρευτη διάθεση να μας υπενθυμίσουν γιατί το punk παραμένει ζωντανό, επίκαιρο και εθιστικό.

Παράλληλα, οι Bad Religion είναι συγκρότημα της πανκ ροκ και της μελωδικής hardcore που δημιουργήθηκε το 1979 στο Λος Άντζελες των ΗΠΑ. Αποτελούν ένα από τα μακροβιότερα σχήματα της πανκ με συνεχή παρουσία από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα. Έχουν κυκλοφορήσει δεκαέξι στούντιο άλμπουμ και πολλά ακόμα EP, ζωντανά άλμπουμ και DVD.

Ο τραγουδιστής Γκρεγκ Γκράφιν αποτελεί το μόνο σταθερό μέλος όλα αυτά τα χρόνια, ωστόσο σημαντική συμμετοχή στην (περίπου) σταθερή αλλά και τη σημερινή σύνθεση του συγκροτήματος, ενώ εκτός από βασικός συνθέτης του υλικού του συγκροτήματος μαζί με το ιδρυτικό μέλος της μπάντας και κιθαρίστα Μπρετ Γκούρεβιτζ, είναι και ιδιοκτήτης της πανκ/alt ετικέτας Epitaph Records.

Ο Γκράφιν αποκαλείται κατ’ ευφημισμό και “επιστήμονας της πανκ” καθώς διαθέτει μάστερ στη γεωλογία. Το συγκρότημα γνώρισε κυρίως επιτυχία κατά τη δεκαετία του ’90. Οι στίχοι του συγκροτήματος καλύπτουν θέματα που σχετίζονται με τη θρησκεία, την πολιτική, την κοινωνία, τα μέσα ενημέρωσης και την επιστήμη. Μουσικά, είναι γνωστοί για τις μελωδικές τους ευαισθησίες και την εκτεταμένη χρήση τριμερών φωνητικών αρμονιών

Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκινάει την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, στις 12:00.