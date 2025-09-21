Lifestyle

The Terminal: Η συγκλονιστική ιστορία πίσω από την ταινία του Σπίλμπεργκ με τον Τομ Χανκς – Η ζωή και το τέλος του Ιρανού πρόσφυγα Μεχράν Καρίμι Νασερί

Μεχράν Καρίμι Νασερί

Γεννημένος το 1945 στο Ιράν, ο Mehran Karimi Nasseri παγιδεύτηκε στο αεροδρόμιο «Charles de Gaulle» στο Παρίσι, μη μπορώντας να φύγει λόγω χαμένης ταυτότητας. Πέρασε 18 χρόνια εκεί, μελετώντας οικονομικά και γράφοντας το «The Terminal Man», το οποίο ενέπνευσε την ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ το 2004, «The Terminal». Ο Νασερί έφυγε από τη ζωή το 2022 στο αεροδρόμιο της γαλλικής πρωτεύουσας.

Στην απίστευτη ιστορία του Μεχράν Καρίμι Νασερί, πρόσφυγα από το Ιράν, στηρίχτηκε η ταινία «The Terminal» του Στίβεν Σπίλμπεργκ με τον Τομ Χανκς στον πρωταγωνιστικό ρόλο του πρόσφυγα που για σχεδόν δύο δεκαετίες έβλεπε στο «Charles de Gaulle» εκατομμύρια ταξιδιώτες να πηγαινοέρχονται και εκείνος να μένει στο ίδιο σημείο.

Ο Mehran Karimi Nasseri γεννήθηκε το 1945 στην ιρανική επαρχία Κουζεστάν και έζησε 18 ολόκληρα χρόνια στον χώρο των αναχωρήσεων του κεντρικού παρισινού αεροδρομίου, όταν τα έγγραφα του χάθηκαν και καμία χώρα δεν τον δεχόταν.

Όπως ισχυρίσθηκε, το 1977 απελάθηκε από την πατρίδα του για συμμετοχή σε διαμαρτυρίες εναντίον του Σάχη και μετά από μακρά μάχη με αιτήσεις σε αρκετές χώρες, του απονεμήθηκε καθεστώς πρόσφυγα από τον Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ.

Έχοντας υποστηρίξει ότι ένας γονέας του ήταν Βρετανός (η μητέρα του ήταν νοσοκόμα από τη Σκωτία), αποφάσισε να εγκατασταθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Αλλά το 1988, ενώ κατευθυνόταν με πλοίο στην Αγγλία, χάθηκαν τα έγγραφα που αποδείκνυαν τους ισχυρισμούς του, καθώς – όπως είπε – κάποιοι του έκλεψαν τον χαρτοφύλακά του.

Πήγε στις Βρυξέλλες για να αποκτήσει νέο διαβατήριο, αλλά χωρίς να τα καταφέρει. Παρόλα αυτά επιβιβάστηκε στο αεροπλάνο για το Λονδίνο, αλλά δεν του επέτρεψαν την είσοδο και τον επιβίβασαν στο πρώτο αεροπλάνο για το Παρίσι.

Εκεί, αρχικά συνελήφθη από τους Γάλλους, αλλά στη συνέχεια απελευθερώθηκε αφού η είσοδός του στο αεροδρόμιο ήταν νόμιμη. Αλλά επειδή δεν υπήρχε κράτος να τον δεχτεί, ξεκίνησε η παραμονή του στον «Τερματικό 1» του αεροδρομίου «Σαρλ ντε Γκολ», το οποίο έκανε σπίτι του.

Παγιδευμένος στον χώρο τράνζιτ o Ιρανός πρόσφυγας προσπαθεί να επιβιώσει.

Δεν γνωρίζει τη γλώσσα, δεν έχει χαρτιά, φαγητό και μέρος να μείνει. Αν βγει από το αεροδρόμιο θεωρείται παραβάτης του νόμου.

Επί χρόνια έκανε προσπάθειες, μέσω δικηγόρων, να αποκτήσει διαβατήριο, αλλά μάταια.  

Ο Μεχράν Καρίμι Νασερί / Φωτογραφία Christophe Calais / Corbis via Getty Images

Ο Νασερί, ο Σπίλμπεργκ και ο... Τομ Χανκς

Το 2003, η εταιρεία παραγωγής «DreamWorks» του Στίβεν Σπίλμπεργκ τού έδωσε 250.000 δολάρια για τα δικαιώματα της ιστορίας του, αλλά τελικά χρησιμοποίησε για την επιτυχημένη ταινία του, μόνο το στοιχείο ότι έμενε στο Terminal.

Βέβαια, η ιστορία της χολιγουντιανής παραγωγής δεν έχει καμία σχέση με την ταραγμένη ζωή του Ιρανού.

Ο Τομ Χανκς υποδύεται κάποιον Βίκτορ Ναβόρσκι, ο οποίος όταν φτάνει στο αεροδρόμιο JFK της Νέας Υόρκης, πληροφορείται ότι η χώρα του βρίσκεται σε εμφύλιο πόλεμο και οι ΗΠΑ δεν την αναγνωρίζουν ως επίσημο κράτος.

Έτσι το διαβατήριό του δεν ισχύει...

Ο σκηνοθέτης του «The Terminal», Στίβεν Σπίλμπεργκ στο 61ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το 2004
Ο σκηνοθέτης του «The Terminal», Στίβεν Σπίλμπεργκ στο 61ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το 2004 / EPA / Φωτογραφία Claudio Onorati
Ο Τομ Χανκς στο 61ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το 2004 για την ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ «The Terminal» στην οποία πρωταγωνιστούσε
Ο Τομ Χανκς στο 61ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας το 2004 για την ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ «The Terminal» στην οποία πρωταγωνιστούσε / EPA / Φωτογραφία Claudio Onorati

Μετά τη μεγάλη επιτυχία της ταινίας, δημοσιογράφοι από όλο τον κόσμο ταξίδευαν στη Γαλλία μόνο και μόνο για να συναντήσουν τον Νασερί, ο οποίος αυτοαποκαλείτο τότε Σερ Άλφρεντ.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Le Parisien», έδινε εκείνη την εποχή έξι συνεντεύξεις την ημέρα!

Παρότι τελικώς το 1999 του δόθηκε προσφυγικό άσυλο και του επετράπη να μείνει στη χώρα, αυτός  παρέμεινε στο «Charles de Gaulle» έως το 2006.

Στη συνέχεια, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο λόγω ασθενείας.

Προς τα τέλη Ιανουαρίου 2007 πήρε εξιτήριο και αρχικά έμεινε σε ξενοδοχείο κοντά στο αεροδρόμιο - χρησιμοποιώντας τα χρήματα που του δόθηκαν από την παραγωγή της ταινίας - και έπειτα, με μέριμνα του Ερυθρού Σταυρού, σε κέντρο υποδοχής προσφύγων.

Αξιωματούχος του «Σαρλ ντε Γκολ» δήλωσε πως ο Mehran Karimi Nasseri επέστρεψε, παραμένοντας εκεί μέχρι και τον θάνατό του.

Το 2022, στα 77 του χρόνια, ο άντρας που ενέπνευσε τη χολιγουντιανή ταινία του 2004 «The Terminal» κατέληξε από φυσικά αίτια, όπως μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν αρκετές χιλιάδες ευρώ.

Εκπρόσωπος του παρισινού αεροδρομίου δήλωσε στο CNN ότι ο Ιρανός ήταν μία αγαπημένη φυσιογνωμία, με τους εργαζόμενους να τον συμπαθούν ιδιαίτερα και να τον φροντίζουν - όσο ήταν δυνατόν - τα 18 χρόνια - από το 1988 έως το 2006 - που έζησε στον χώρο των αναχωρήσεων, «αιχμάλωτος» ή και «έρμαιο» ενός παιχνιδιού της μοίρας, με τον ίδιο, πάντως, να γράφει τους τίτλους τέλους.

