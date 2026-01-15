Θέμης Αδαμαντίδης: Ισχύει ότι είμαι ξανά σε σχέση με πρώην σύντροφό μου, που είχαμε αποκτήσει μαζί παιδί

Ο Θέμης Αδαμαντίδης παραχώρησε συνέντευξη στο «Happy Day», που προβλήθηκε την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου και αναφέρθηκε τόσο στην προσωπική ζωή του, όσο και σε κρίσιμες αποφάσεις που πήρε στο παρελθόν και αφορούσαν την επαγγελματική πορεία του. Ο τραγουδιστής ανέφερε πως όταν ένας καλλιτέχνης βλέπει να μην τηρούνται τα συμφωνηθέντα στο νυχτερινό κέντρο που εργάζεται, πρέπει να αποχωρεί.

Ο Θέμης Αδαμαντίδης δήλωσε ικανοποιημένος και ισορροπημένος στην προσωπική του ζωή. Όπως αποκάλυψε, είναι ξανά σε σχέση με μια πρώην σύντροφό του, με την οποία είχε αποκτήσει παιδί. Πλέον οριοθετεί τους στόχους του για τη νέα χρονιά και προσπαθεί να αφήσει οριστικά πίσω, δύσκολες και δυσάρεστες στιγμές του παρελθόντος.

Συγκεκριμένα, ο Θέμης Αδαμαντίδης δήλωσε: «Μου έχει συμβεί να αποχωρήσω από ένα σχήμα για προσωπικούς λόγους και επιβαλλόταν τότε που έφυγα, έπρεπε να φύγω. Αυτά συμβαίνουν λόγω κακής συνεννόησης και τυχαίνει πολλές φορές να φύγεις. Ένας καλλιτέχνης όταν δεν αισθάνεται καλά σε ένα μαγαζί και όταν αισθάνεται ότι δεν υπάρχει αυτή η συμφωνία που έχει κάνει, πρέπει να σταματήσει, αλλιώς δεν μπορεί να μεταφέρει στον κόσμο διασκέδαση».

.Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής μίλησε για την προσωπική του ζωή επιβεβαιώνοντας πως είναι καλά και ότι είναι ξανά σε σχέση με μία πρώην σύντροφό του, με την οποία έχει αποκτήσει και ένα παιδί: «Είμαι ικανοποιημένος και ισορροπημένος στην προσωπική μου ζωή, είμαι ικανοποιημένος από την ανταπόκριση με τη σύντροφό μου. Ισχύει ότι είμαι ξανά σε σχέση με μία πρώην σύντροφό μου, που είχαμε αποκτήσει μαζί παιδί».

Προ μηνών, ο Θέμης Αδαμαντίδης είχε βρεθεί στο επίκεντρο όταν υποστήριξε πως βίωσε θαύμα. «Παρακάλεσα τον Θεό να με σώσει και έλεγα μέσα μου: “Δεν έρχομαι. Δεν έρχομαι. Έχω ένα μικρό παιδί, έχω υποχρέωση να το μεγαλώσω”. Και τότε, μέσα σε λίγα λεπτά, ο αέρας σταμάτησε, η θάλασσα έγινε λάδι και βγήκα στην επιφάνεια» είχε περιγράψει.