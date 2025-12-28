Lifestyle

Θέμις Μπαζάκα: Είμαι αυτή που είμαι, δεν μπορώ τώρα στα γεράματα να αλλάξω

«Φοβάμαι τρομερά να κάνω μια βλεφαροπλαστική και να βγει το ένα μάτι έτσι και το άλλο αλλιώς», δήλωσε η γνωστή ηθοποιός
Θέμις Μπαζάκα
H Θέμις Μπαζάκα / NDPPHOTO / ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Μία άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη έδωσε η Θέμις Μπαζάκα και αναφέρθηκε τόσο στην ηλικία της όσο και στο γεγονός ότι δεν έχει κάνει καμία πλαστική επέμβαση. 

Η γνωστή ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ και τον Μιχάλη Ροδόπουλο και μεταξύ άλλων μίλησε για τα θετικά σχόλια που ακούει για την εμφάνισή της, τις πλαστικές που φοβάται να κάνει αλλά και τις συνεργασίες της, στις οποίες άλλες την έχουν συμπαθήσει και άλλοι όχι. Μάλιστα, η Θέμις Μπαζάκα διευκρινίζει ότι δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ τον χαρακτήρα της. 

«Αυτό που δεν μου αρέσει είναι που μου λένε καμιά φορά: “Έλα, μωρέ, κάνεις ψέματα. Εσύ είσαι ηθοποιός”. Και απαντάω: “Αυτή τη στιγμή δεν είμαι ηθοποιός, είμαι άνθρωπος”. Είμαι πολύ ιδιαίτερη περίπτωση μέσα στον χώρο, μου έχουν πει. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Δεν ξέρω καν αν είναι καλό ή κακό. Κάποιοι δεν με συμπαθούν και κάποιοι άλλοι με συμπαθούν πάρα πολύ. Άνθρωποι που δούλεψαν μαζί μου δουλεύουν και ξαναδουλεύουν και άλλοι δεν θέλουν να με ξαναδούν στα μάτια τους. Τα εμπεριέχω όλα. Είμαι αυτή που είμαι. Ε, δεν μπορώ τώρα στα γεράματα να αλλάξω», εξομολογήθηκε η γνωστή ηθοποιός.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
185
165
144
121
116
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo