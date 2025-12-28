Θέμις Μπαζάκα: Είμαι αυτή που είμαι, δεν μπορώ τώρα στα γεράματα να αλλάξω

Μία άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη έδωσε η Θέμις Μπαζάκα και αναφέρθηκε τόσο στην ηλικία της όσο και στο γεγονός ότι δεν έχει κάνει καμία πλαστική επέμβαση.

Η γνωστή ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό ΟΚ και τον Μιχάλη Ροδόπουλο και μεταξύ άλλων μίλησε για τα θετικά σχόλια που ακούει για την εμφάνισή της, τις πλαστικές που φοβάται να κάνει αλλά και τις συνεργασίες της, στις οποίες άλλες την έχουν συμπαθήσει και άλλοι όχι. Μάλιστα, η Θέμις Μπαζάκα διευκρινίζει ότι δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ τον χαρακτήρα της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τρομάζει τον κόσμο η ηλικία. Όταν θέλουν να μου κάνουν κομπλιμέντο και με βλέπουν από κοντά, λένε: “Α, πώς φαίνεστε έτσι ωραία!”. “Και χωρίς να έχω κάνει και τίποτα” απαντώ. Φαίνεται ότι δεν έχω κάνει κάτι. Δεν θέλω να γίνω μια άλλη από αυτό που είμαι. Θέλω να μπορώ να κουνήσω κανονικά το στόμα μου, το κεφάλι μου. Φοβάμαι τρομερά να κάνω, ας πούμε, μια βλεφαροπλαστική και να βγει το ένα μάτι έτσι και το άλλο αλλιώς», ξεκαθάρισε η Θέμις Μπαζάκα.

«Αυτό που δεν μου αρέσει είναι που μου λένε καμιά φορά: “Έλα, μωρέ, κάνεις ψέματα. Εσύ είσαι ηθοποιός”. Και απαντάω: “Αυτή τη στιγμή δεν είμαι ηθοποιός, είμαι άνθρωπος”. Είμαι πολύ ιδιαίτερη περίπτωση μέσα στον χώρο, μου έχουν πει. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Δεν ξέρω καν αν είναι καλό ή κακό. Κάποιοι δεν με συμπαθούν και κάποιοι άλλοι με συμπαθούν πάρα πολύ. Άνθρωποι που δούλεψαν μαζί μου δουλεύουν και ξαναδουλεύουν και άλλοι δεν θέλουν να με ξαναδούν στα μάτια τους. Τα εμπεριέχω όλα. Είμαι αυτή που είμαι. Ε, δεν μπορώ τώρα στα γεράματα να αλλάξω», εξομολογήθηκε η γνωστή ηθοποιός.