Θοδωρής Φέρρης: Το ρομαντικό βίντεο με το ηλιοβασίλεμα και το φεγγάρι στην Αθήνα

Ο Θοδωρής Φέρρης μας βάζει για ακόμα φορά στα πιο ερωτικά μονοπάτια με το music video της νέας του μεγάλης επιτυχίας «Όνειρο Θα ‘Ναι Ξανά (Κούνια)» που κυκλοφορεί από την Panik Platinum.



Το «Όνειρο Θα ‘Ναι Ξανά (Κούνια)», ένα από τα πιο ερωτικά και viral τραγούδια των τελευταίων μηνών που ερμηνεύει ο Θοδωρής Φέρρης, μεταφέρεται στις οθόνες μας μέσα από ένα ατμοσφαιρικό music video που «ξεχειλίζει» συναίσθημα.



Στο video ο Θοδωρής Φέρρης, ο σαρωτικός και πιο ερωτικός καλλιτέχνης της γενιάς του, τραγουδά με φόντο το ηλιοβασίλεμα και το φεγγάρι στην περιοχή της Ακρόπολης.

Παράλληλα υπάρχουν πλάνα από τη μεγάλη και sold out καλοκαιρινή συναυλία του στην Αθήνα. Τη σκηνοθεσία έκανε η Luna Al Masri.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μετά την άκρως επιτυχημένη περιοδεία «Κατάματα Tour» που προκάλεσε κοσμοσυρροή κι απανωτά sold out σε όλη την Ελλάδα (όπως σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Λάρισα), ο Θοδωρής Φέρρης ετοιμάζεται να συναρπάσει ξανά με τις live εμφανίσεις του στο «Posidonio», μαζί με την Ανδρομάχη, που ξεκινούν την προσεχή Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου.