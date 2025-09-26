Θοδωρής Βουτσικάκης: Η live παρουσίαση του album «Το Πρώτο Μου Τριαντάφυλλο» κάτω από τ’ αστέρια!

Ο Θοδωρής Βουτσικάκης και η Λίνα Νικολακοπούλου χάρισαν μοναδικές μουσικές στιγμές κάτω από τα αστέρια, με φόντο τον ουρανό της Αθήνας, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά live τα τραγούδια του album «Το Πρώτο Μου Τριαντάφυλλο» που κυκλοφορεί από την Panik Oxygen.



Στη «μαγική» βραδιά, που έγινε στην Ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη, βρέθηκε πλήθος κόσμου, καθώς και άνθρωποι από μέσα μαζικής ενημέρωσης, ραδιοφωνικούς σταθμούς και τον καλλιτεχνικό χώρο.

Η σπουδαία στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου ανέφερε: «Ευχαριστώ τη ζωή μου, ευχαριστώ το κοινό μας αίσθημα γιατί στον δρόμο συνάντησα τον Θοδωρή. Του έχω φορτώσει βαρύ φορτίο αλλά πιστεύω είναι αντάξιος ερμηνευτής, συνεχιστής ενός μεγάλου θησαυρού που είναι το ελληνικό τραγούδι».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συναυλία του Θοδωρή Βουτσικάκη



Από την πλευρά του, ο ξεχωριστός ερμηνευτής Θοδωρής Βουτσικάκης είπε: «ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γιώργο Αρσενάκο και στην Panik Records γιατί συνεχίζουμε το ταξίδι μας παρέα μετά την “Όμορφη Zωή” και με “Το Πρώτο Μου Τριαντάφυλλο” σε στίχους Λίνας Νικολακοπούλου.

Ο Θοδωρής Βουτσικάκης και η Λίνα Νικολακοπούλου

Κάποια τραγούδια τα ξέρετε, κάποια ίσως τα ακούσετε για πρώτη φορά. Αλλά αυτή είναι η μαγεία – με τη ζωντανή επαφή τα τραγούδια να κερδίζονται».

Στο album «Το Πρώτο Μου Τριαντάφυλλο», που κυκλοφορεί σε όλες τις streaming υπηρεσίες καθώς και σε μορφή CD, ο Θοδωρής Βουτσικάκης και η Λίνα Νικολακοπούλου μας ταξιδεύουν μουσικά στη Μεσόγειο και τα Βαλκάνια μέσα από 9 τραγούδια σε μουσική των Ara Dinkjian, Idan Raichel, Tomasz Lato και Tomasz Kukurba.





Το album έχει αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές και κολακευτικά σχόλια, ενώ τραγούδια όπως το ομότιτλο «Το Πρώτο Μου Τριαντάφυλλο», «Το Τραγούδι Του Καιρού», «Να Πεις Για ‘Μένα» και το ντουέτο «Una Mujer/ Μια Γυναίκα» με την παγκοσμίου φήμης Dani Klein των Vaya Con Dios, έχουν αγαπηθεί ιδιαίτερα από το κοινό και ξεχωρίσει στις ραδιοφωνικές συχνότητες.