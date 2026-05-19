Μαρία Ελένη Λυκουρέζου: Κλείνω 23 χρόνια καθαρή από ναρκωτικά, έχω κόψει το αλκοόλ και τα χάπια

Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου δημοσιοποίησε βίντεο στα social media, στο οποίο φαίνεται να μιλάει για τις μάχες της απεξάρτησης που έδωσε από ναρκωτικά, αλκοόλ και ουσίες. Η κόρη του Αλέξανδρου Λυκουρέζου και της αείμνηστης Ζωής Λάσκαρη, αναφέρθηκε στα αδιέξοδα που βρέθηκε σε σκοτεινές περιόδους της ζωής της και επιχείρησε να στείλει μήνυμα δύναμης και ελπίδας σε όσους δίνουν σήμερα, ανάλογες δύσκολες μάχες.

Η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου δημοσιοποίησε το βίντεο την Δευτέρα 18 Μαΐου. Μια ημερομηνία που έχει ιδιαίτερη σημασία για την ίδια. Συμβολίζει το ξεκίνημα του αγώνα της. Αρχικά κατάφερε να απεξαρτηθεί από τα ναρκωτικά και στη συνέχεια κατάφερε να σταματήσει το αλκοόλ και τα χάπια, που πήγαιναν πίσω τη ζωή της.

«Ο κόσμος νομίζει ότι εγώ έκοψα μόνο τα ναρκωτικά, δεν είναι μόνο τα ναρκωτικά που έκοψα, είναι και το αλκοόλ και τα χάπια και με αυτό συνεπάγονται και οι παρέες, δεν μπορείς πλέον να συντονιστείς όταν δεν πίνεις και δεν θες να πίνεις», ανέφερε αρχικά η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου.

Πρόσθεσε πως: «Υπήρχε πάρα πολύ το αλκοόλ στη ζωή μου. Όταν έβγαινα έπινα μπουκάλι, δεν έπινα απλά ποτήρι. Δεν βγαίνω τα βράδια, δεν βγαίνω το Σαββατοκύριακο. Κοιμάμαι πάρα πολύ νωρίς, το βράδυ δεν τρώω, δεν πίνω, δεν καπνίζω.

Το αλκοόλ, συνδυαστικά και με άλλα πράγματα που κάνεις τα οποία σε κάνουν κάθε φορά να βουλώνεις και να μουδιάζεις στη ζωή σου, αυτό αύριο μεθαύριο θα έχει κάποιες επιπτώσεις. Η ζωή σου δεν θα πηγαίνει καλά και είναι ένας φαύλος κύκλος. Θα έχεις μονίμως προβλήματα με τον κόσμο, με τον εαυτό σου, με την καθημερινότητά σου, θα σου φταίνε τα πάντα. Είναι μία άλλη αντιμετώπιση ζωής».

Κλείνοντας, η Μαρία Ελένη Λυκουρέζου αποκάλυψε πως η 18η Μαΐου αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική ημερομηνία για την ίδια. «18 Μαΐου του 2003, μέχρι σήμερα, κλείνω 23 χρόνια καθαρή από ναρκωτικά. Το αλκοόλ δεν είναι τόσα χρόνια που το έχω κόψει», είπε.

Προ μηνών ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος αρνήθηκε να σχολιάσει τα όσα είπε η κόρη του, περί παρενόχλησης από συνεργάτη του. «Δεν είμαι εδώ για να συζητήσουμε οικογενειακά θέματα. Όχι», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αλέξανδρος Λυκουρέζος.