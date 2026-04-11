Θωμαή Απέργη: «Ήμουν σε σχέσεις όπου λάμβανα λιγότερα από όσα πραγματικά χρειαζόμουν, χωρίς να το αναγνωρίζω άμεσα»

Αφενός για την απόφαση να συνδυάσει το τραγούδι με την ψυχολογία και αφετέρου για τον τρόπο που διαχειρίζεται, πλέον, τις διαπροσωπικές σχέσεις μίλησε η Θωμαή Απέργη στη συνέντευξη που παραχώρησε στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών και τη δημοσιογράφο Σάσα Σταμάτη.

Η ερμηνεύτρια, Θωμαή Απέργη, εκμυστηρεύτηκε ότι έχει βρεθεί σε σχέσεις όπου έπαιρνε λιγότερα από όσα πραγματικά χρειαζόταν, χωρίς να το καταλαβαίνει εκείνη τη στιγμή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πως συνυπάρχουν μέσα σας η μουσική και η ψυχολογία;

Δεν τις βιώνω ως δυο ξεχωριστές ταυτότητες. Και οι δυο έχουν κοινό πυρήνα: την προσφορά στον άνθρωπο. Η μουσική αγγίζει, η ψυχολογία επεξεργάζεται. Για μένα είναι δυο διαφορετικοί δρόμοι προς το ίδιο σημείο.

Οι σύγχρονες διαπροσωπικές σχέσεις φαίνεται να δυσκολεύονται. Ποια είναι η δική σας οπτική σε αυτό το φαινόμενο;

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ζούμε σε μια εποχή υπερπληροφόρησης και υπερδιαθεσιμότητας, που δημιουργεί την ψευδαίσθηση άπειρων επιλογών. Αυτό δυσκολεύει τη δέσμευση και, κυρίως, την ανάπτυξη συναισθηματικής εγγύτητας. Οι άνθρωποι συχνά δυσκολεύονται να μείνουν σε μια σχέση και να την επεξεργαστούν σε βάθος. Γι’ αυτό βλέπουμε όλο και πιο συχνά συμπεριφορές όπως το breadcrumbling, αλλά και το ghosting το οποίο επίσης έχω βιώσει προσωπικά.

Έχει τύχει να βρεθώ σε σχέσεις όπου λάμβανα λιγότερα από όσα πραγματικά χρειαζόμουν, χωρίς να το αναγνωρίζω άμεσα. Αυτές οι εμπειρίες, όμως, λειτουργούν σαν καθρέφτες αυτογνωσίας και σε βοηθούν να επανατοποθετηθείς με μεγαλύτερη επίγνωση απέναντι στις ανάγκες σου.