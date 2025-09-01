Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2025; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Η μέρα σε φέρνει πιο κοντά σε φίλους ή ανθρώπους που εκτιμάς, ενώ παράλληλα σε ωθεί να επανεξετάσεις τη θέση σου μέσα σε μια ομάδα. Καλό είναι να ακούσεις τις δικές σου ανάγκες και να μη πιέσεις καταστάσεις που δεν σε εκφράζουν πια. Ένα βήμα πίσω θα σου δώσει χώρο να δεις τι πραγματικά αξίζει να κρατήσεις.

Δίδυμοι: Η προσοχή σου στρέφεται σε επαγγελματικούς και προσωπικούς στόχους που θέλεις να υλοποιήσεις. Η ημέρα σε ενθαρρύνει να οργανωθείς καλύτερα, αλλά και να αναθεωρήσεις τι πραγματικά σε γεμίζει. Μια μικρή καθυστέρηση μπορεί να φανεί αποθαρρυντική, όμως στην ουσία σε προστατεύει από βιαστικές κινήσεις.

Καρκίνος: Η διάθεση σε ωθεί σε περισσότερη εσωτερικότητα και φιλοσοφική σκέψη. Θέλεις να κατανοήσεις βαθύτερα το νόημα πίσω από όσα συμβαίνουν γύρω σου. Η μέρα δεν είναι για βιαστικές αποφάσεις, αλλά για στοχασμό και για συζητήσεις που σου ανοίγουν νέους ορίζοντες. Κράτησε ισορροπία ανάμεσα στο όνειρο και την πραγματικότητα.

Λέων: Η αρχή της εβδομάδας φέρνει έντονα συναισθήματα και ανάγκη για ξεκαθαρίσματα. Σχέσεις και συνεργασίες ίσως δοκιμαστούν, όμως με υπομονή μπορείς να βρεις λύσεις. Απόφυγε τον εγωισμό και τις σκληρές αποφάσεις. Η ειλικρίνεια και η ψυχραιμία θα σε βοηθήσουν να ξεπεράσεις τα εμπόδια.

Παρθένος: Η μέρα σε βάζει να σκεφτείς ξανά τη θέση σου στις σχέσεις και τι πραγματικά περιμένεις από αυτές. Η επικοινωνία μπορεί να γίνει πιο ξεκάθαρη, αρκεί να μιλήσεις με ηρεμία και σαφήνεια. Ίσως βρεις τρόπους να βελτιώσεις μια συνεργασία ή να θέσεις νέα όρια. Η σταθερότητα είναι το ζητούμενο.

