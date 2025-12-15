Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Η Δευτέρα σε βρίσκει συγκεντρωμένο/η στη δουλειά, στις υποχρεώσεις και στην υγεία σου. Θέλεις να οργανώσεις καλύτερα τη μέρα σου και να βάλεις τάξη σε κάτι που έχει μείνει πίσω.

Μικρές αναστατώσεις στο ξεκίνημα σε πιέζουν, αλλά γρήγορα βρίσκεις τον ρυθμό σου. Το αίσθημα ότι προχωράς, έστω και με μικρά βήματα, σε ηρεμεί. Είναι καλή μέρα για πρακτικές λύσεις και για να θέσεις στόχο να φροντίσεις τον εαυτό σου.

Δίδυμοι: Η μέρα έχει δημιουργικότητα και πιο ανάλαφρη ενέργεια. Θέλεις να εκφραστείς, να χαρείς και να κάνεις κάτι έξω από τη ρουτίνα. Παρότι το πρωί μπορεί να νιώσεις λίγη διστακτικότητα, αργότερα βρίσκεις τη διάθεσή σου.

Οι σχέσεις σου γίνονται πιο ζεστές και μια κίνηση από κάποιο άτομο μπορεί να σε συγκινήσει. Αν υπάρχει κάτι που σε προβληματίζει, σήμερα θα βρεις τη σωστή οπτική.

Καρκίνος: Αναζητάς ηρεμία και χρόνο στο σπίτι ή με ανθρώπους που σε κάνουν να νιώθεις ασφαλής. Η μέρα σε βοηθά να κατανοήσεις καλύτερα τις συναισθηματικές σου ανάγκες.

Ίσως συνειδητοποιήσεις ότι χρειάζεσαι περισσότερη ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική και την επαγγελματική σου ζωή. Μια συζήτηση μέσα στο σπίτι ή μια πληροφορία που θα μάθεις μπορεί να σου δείξει μια λύση που δεν είχες σκεφτεί.

Λέων: Έχεις έντονη ανάγκη να μιλήσεις, να μοιραστείς σκέψεις και να ξεκαθαρίσεις απορίες. Στην αρχή της μέρας κάτι μπορεί να σε δυσαρεστήσει, αλλά όσο προχωρά η ημέρα βρίσκεις διαύγεια.

Οι συζητήσεις αποδεικνύονται χρήσιμες και μπορεί να σε φέρουν πιο κοντά σε άτομα που σε στηρίζουν. Είναι καλή στιγμή να οργανώσεις ένα σχέδιο ή μια ιδέα που έχεις στο μυαλό σου.

Παρθένος: Επικεντρώνεσαι στα οικονομικά και στην ανάγκη για σταθερότητα. Θέλεις να βάλεις προτεραιότητες και ίσως να αλλάξεις έναν τρόπο σκέψης που σε περιορίζει.

Νιώθεις πιο σίγουρος/η όταν οργανώνεις τα πράγματα γύρω σου. Η μέρα ευνοεί συζητήσεις για εργασία ή αποφάσεις που αφορούν τα πρακτικά της ζωής. Αργότερα η αυτοπεποίθησή σου ενισχύεται.

