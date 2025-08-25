Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Η Δευτέρα σε βρίσκει με πολλά τρεχάματα στην καθημερινότητα. Προσπάθησε να οργανωθείς, γιατί οι υποχρεώσεις είναι πολλές και ίσως σε πιέσουν.

Πρόσεξε την υγεία σου και μη φορτώνεις παραπάνω ευθύνες απ’ όσες αντέχεις.

Δίδυμοι: Η μέρα σε γεμίζει δημιουργικότητα και διάθεση για έρωτα. Ένα φλερτ ή μια καλλιτεχνική ιδέα μπορεί να σε ενθουσιάσει.

Μην αφήσεις όμως προσδοκίες ή υπερβολές να σε παρασύρουν. Μικρές χαρές σε ανανεώνουν.

Καρκίνος: Το σπίτι και η οικογένεια σε απασχολούν έντονα. Μπορεί να προκύψουν συζητήσεις για πρακτικά ζητήματα ή μικρές εντάσεις.

Δείξε κατανόηση και βρες ισορροπία. Μια αλλαγή στον χώρο σου θα σε βοηθήσει να νιώσεις πιο άνετα.

Λέων: Η Δευτέρα φέρνει πολλές επαφές και επικοινωνία. Η διάθεσή σου είναι δραστήρια και έχεις ευκαιρίες να μάθεις νέα πράγματα ή να έρθεις σε σημαντικές συμφωνίες.

Πρόσεξε μόνο μην παρασυρθείς σε βιαστικές αποφάσεις.

Παρθένος: Οικονομικά ζητήματα είναι στο επίκεντρο. Μπορεί να προκύψουν έξοδα ή να σε απασχολήσει η διαχείριση των πόρων σου.

Κράτησε ισορροπία ανάμεσα σε ανάγκες και επιθυμίες. Η μέρα σε καλεί να κάνεις πιο σταθερά βήματα.

