Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Κυριακή 10 Αυγούστου 2025; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Η ανάγκη σου για γαλήνη σε οδηγεί σε πιο κλειστές παρέες ή σε στιγμές με τον εαυτό σου. Ιδανική μέρα για να ασχοληθείς με το σπίτι ή να αφιερώσεις χρόνο σε ότι αγαπάς βαθιά. Αν κάποιος/α σε πλησιάσει με φροντίδα, δείξ’ του τι αξίζεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δίδυμοι: Η επικοινωνία σε κρατά σε εγρήγορση – ίσως γιατί κάποιος δεν σταματά να σου στέλνει σημάδια. Μια συνάντηση μπορεί να εξελιχθεί πιο προσωπικά. Πρόσεξε μόνο να μην πεις παραπάνω από όσα νιώθεις. Η μέρα σε καλεί να ακούς και όχι μόνο να μιλάς.

Καρκίνος: Θέλεις σταθερότητα και απλότητα. Η μέρα είναι ιδανική για μικρές χαρές: ένα γεύμα, μια κουβέντα καρδιάς, ένα χάδι. Αν κάτι σε έχει κουράσει, κράτα αποστάσεις χωρίς ενοχές. Η ασφάλεια σου δεν είναι διαπραγματεύσιμη.

Λέων: Με τη Σελήνη αυτή η Κυριακή σε βάζει στο κέντρο. Θέλεις να αγαπηθείς, να ξεχωρίσεις, να σε δουν. Είσαι φωτεινός/ή και έχεις απήχηση. Αν βρίσκεσαι σε δίλημμα ερωτικό, σήμερα η καρδιά σου ξέρει – αλλά πρέπει να την εμπιστευτείς.

Παρθένος: Η μέρα σου λέει “μην πιέζεις τον εαυτό σου”. Αν κάτι σε βαραίνει, απόφυγε εξωτερικές υποχρεώσεις και άκου τις εσωτερικές σου ανάγκες. Ένα όνειρο ή μια διαίσθηση μπορεί να σε προειδοποιήσει. Ηρεμία και φροντίδα είναι ότι πιο πολύτιμο τώρα.

Δες στο tlife.gr τις προβλέψεις για όλα τα ζώδια.