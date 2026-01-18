Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Η Νέα Σελήνη σε ωθεί να ξεφύγεις από τη ρουτίνα και να ανοίξεις τους ορίζοντές σου. Ευνοούνται ταξίδια, σπουδές, νέες εμπειρίες και αλλαγή φιλοσοφίας ζωής.

Αφήνεις πίσω περιοριστικές συνήθειες και νιώθεις πιο θαρραλέος/α να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό. Η έμπνευση και η αυτοπεποίθηση αυξάνονται.

Δίδυμοι: Η Νέα Σελήνη σε καλεί να γυρίσεις σελίδα σε οικονομικά, συναισθηματικά ή θέματα εμπιστοσύνης. Θέλεις μεγαλύτερο έλεγχο και λιγότερη εξάρτηση.

Μπορεί να προκύψουν σημαντικές συζητήσεις ή λύσεις σε χρήματα και σχέσεις. Είναι ιδανική στιγμή για βαθιά εσωτερική αλλαγή και ουσιαστικές δεσμεύσεις.

Καρκίνος: Η Νέα Σελήνη ενεργοποιεί δυναμικά τις σχέσεις και τις συνεργασίες σου. Ένα νέο ξεκίνημα ή μια επανεκκίνηση είναι πιθανή.

Βλέπεις πιο καθαρά τις ανάγκες σου και τι μπορείς να προσφέρεις. Η επικοινωνία, ο συμβιβασμός και το θάρρος να κάνεις το πρώτο βήμα ενισχύουν σημαντικά τους δεσμούς σου.

Λέων: Η Νέα Σελήνη δίνει ώθηση σε εργασία, υγεία και καθημερινές συνήθειες. Είναι η κατάλληλη στιγμή να αλλάξεις ρουτίνα και να θέσεις ρεαλιστικούς στόχους.

Έχεις διάθεση να δουλέψεις περισσότερο και πιο αποδοτικά. Η επίλυση προβλημάτων και η βελτίωση λεπτομερειών είναι στο επίκεντρο.

Παρθένος: Η Κυριακή σε βρίσκει πιο εσωστρεφή, με ανάγκη να βάλεις τάξη όχι μόνο στις υποχρεώσεις αλλά και στα συναισθήματά σου. Κάτι που σε έχει κουράσει ψυχικά ζητά ξεκαθάρισμα, ακόμη κι αν δεν το πεις ανοιχτά.

Ευνοούνται στιγμές μοναχικότητας, ενδοσκόπησης ή μια ήρεμη συζήτηση με άνθρωπο που εμπιστεύεσαι. Μην πιέζεις τον εαυτό σου να “είναι καλά” αν δεν είναι· σήμερα θεραπεύεσαι μέσα από την αποδοχή.

