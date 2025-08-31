Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Κυριακή 31 Αυγούστου 2025; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Οι κοινωνικές επαφές σε ανανεώνουν και μπορεί να προκύψει μια ευχάριστη συζήτηση με φίλο ή συνεργάτη που θα σου ανοίξει νέους ορίζοντες. Η μέρα σε βοηθά να δεις με περισσότερη διαύγεια τι αξίζει σε μια σχέση. Ωστόσο, απόφυγε να πιέσεις καταστάσεις ή να βιαστείς να πάρεις αποφάσεις. Χρειάζεται λίγος χρόνος για να ξεκαθαρίσουν όλα.

Δίδυμοι: Η μέρα είναι πρακτική και σε βοηθά να οργανώσεις εκκρεμότητες ή να βάλεις σε τάξη την καθημερινότητα. Μπορεί να ολοκληρώσεις κάτι που σε απασχολούσε και να νιώσεις ανακούφιση. Αργότερα, ίσως χρειαστεί να μοιράσεις σωστά τον χρόνο σου ανάμεσα σε δουλειές και ξεκούραση. Ένα μικρό διάλειμμα θα σε βοηθήσει να επαναφορτίσεις ενέργεια.

Καρκίνος: Η διάθεση είναι πιο ανάλαφρη και θέλεις να απολαύσεις τη μέρα με χαρά και δημιουργικότητα. Οι σχέσεις με φίλους ή παιδιά σου προσφέρουν ευχάριστες στιγμές και αίσθηση ζεστασιάς. Έχεις την ευκαιρία να εκφράσεις περισσότερο την προσωπικότητά σου και να κάνεις κάτι που σε γεμίζει. Απόφυγε μόνο την υπερευαισθησία σε μικρά σχόλια.

Λέων: Η προσοχή στρέφεται στο σπίτι και στην οικογένεια. Θέλεις να δημιουργήσεις ηρεμία και αρμονία στον προσωπικό σου χώρο. Ίσως προκύψουν μικρά ζητήματα που ζητούν φροντίδα ή ξεκαθάρισμα. Μην πιέσεις για άμεσες λύσεις· άσε τα πράγματα να εξελιχθούν πιο φυσικά. Η μέρα προσφέρεται για χαλάρωση και συναισθηματική σταθερότητα.

Παρθένος: Οι επικοινωνίες είναι ζωντανές και μπορείς να έχεις ενδιαφέρουσες συζητήσεις που σε εμπνέουν. Έχεις διάθεση να μοιραστείς ιδέες, να μάθεις κάτι νέο ή να αφιερωθείς σε μια προσωπική αναζήτηση. Η μέρα ευνοεί και μικρές μετακινήσεις ή δραστηριότητες που σε βγάζουν από τη ρουτίνα. Πρόσεξε μόνο να αποφύγεις βιαστικά συμπεράσματα.

