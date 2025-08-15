Lifestyle

Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025  

Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Παρότι είναι καλή περίοδος για μάθηση, σήμερα πιθανόν να νιώσεις δισταγμό ή την ανάγκη να επανεκτιμήσεις μια κατάσταση. Απόφυγε υπερβολές και κράτα τα πράγματα απλά.

Άλλοι ίσως φανούν απόμακροι ή απορροφημένοι στα δικά τους. Η κρίση σου μπορεί να είναι θολή, οπότε προτίμησε τη ρεαλιστική ματιά.

Δίδυμοι: Ένα κοινωνικό ή συναισθηματικό θέμα μπορεί να σε βαραίνει. Ίσως νιώσεις πως δεν σε εκτιμούν όσο αξίζεις. Κράτα ρεαλιστική στάση και επιβράδυνε.

Οι φίλοι ή τα χρήματα μπορεί να σε απογοητεύσουν, γι’ αυτό απόφυγε παρορμητικές αποφάσεις ή δάνεια.

Καρκίνος: Με την Αφροδίτη στο ζώδιό σου, είσαι ιδιαίτερα γοητευτικό/η, αλλά και ευάλωτος/η. Πρόσεξε παρανοήσεις ή λανθασμένες εκτιμήσεις, ειδικά σε θέματα καριέρας ή σχέσεων.

Προσωρινά εμπόδια μπορεί να σε αποσυντονίσουν. Μείνε ρεαλιστής και μην κάνεις έξοδα ή υποσχέσεις που δεν μπορείς να τηρήσεις.

Λέων: Σήμερα ίσως νιώσεις δυσκολία να εκφράσεις ανάγκες ή συναισθήματα. Μπορεί να υπάρξει αβεβαιότητα ή έλλειψη υποστήριξης.

Μην αφήσεις την απογοήτευση να επηρεάσει τη σκέψη σου. Ότι τελειώνει ή δεν αποδίδει ίσως απλά ανοίγει τον δρόμο για κάτι καλύτερο.

Παρθένος: Καλύτερα να παρατηρείς παρά να δεσμεύεσαι σήμερα. Οι σχέσεις μπορεί να είναι μπερδεμένες και οι προσδοκίες σου από τους άλλους ίσως μη ρεαλιστικές.

Μην αφήνεις μια αβεβαιότητα να επηρεάζει τη διάθεσή σου. Κράτα αποστάσεις και δες τα πράγματα ψύχραιμα.

