Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Η μέρα σε καλεί να χαλαρώσεις και να απολαύσεις ότι σου προσφέρει άνεση και σταθερότητα. Μετά τη γιορτή, θες ηρεμία, καλό καφέ και ανθρώπους που σε κάνουν να νιώθεις ασφαλής.

Μπορεί να υπάρξει μια κουβέντα που σε καθησυχάζει. Απόλαυσε τη μέρα χωρίς βιασύνη.

Δίδυμοι: Η Παρασκευή έχει επικοινωνία, μετακινήσεις και πολλές κουβέντες. Ένα μήνυμα ή μια πρόταση σπάει τη ρουτίνα και σου φτιάχνει το κέφι.

Πρόσεξε μόνο τη διάσπαση προσοχής και τα λόγια που λέγονται βιαστικά. Η μέρα θέλει χιούμορ και ελαφρότητα.

Καρκίνος: Μετά τη γιορτινή ένταση, αναζητάς συναισθηματική ισορροπία. Θες να νιώσεις ότι ανήκεις κάπου και ότι σε καταλαβαίνουν.

Μια ήρεμη στιγμή ή μια συζήτηση σε γειώνει. Μην πιέζεις τον εαυτό σου να είσαι σε όλα παρών — σήμερα χρειάζεσαι φροντίδα.

Λέων: Η Παρασκευή σου δίνει διάθεση για διασκέδαση και κοινωνικότητα. Θες να βγεις, να γελάσεις και να συνεχίσεις το γιορτινό κλίμα.

Πρόσεξε μόνο την υπερβολή και την ανάγκη για επιβεβαίωση. Όταν χαλαρώνεις, λάμπεις χωρίς προσπάθεια.

Παρθένος: Η μέρα σε καλεί να βάλεις μια τάξη — αλλά με πιο ήπιο τρόπο. Δεν χρειάζεται να τα οργανώσεις όλα τέλεια.

Ένα μικρό ξεκαθάρισμα, πρακτικό ή συναισθηματικό, σου κάνει καλό. Απόλαυσε τη μέρα χωρίς πολλές απαιτήσεις.

