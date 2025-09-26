Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Βλέπεις καθαρά τις ανισορροπίες και θες να τις διορθώσεις. Οι άλλοι εκτιμούν την αξιοπιστία σου και τα λόγια σου βρίσκουν απήχηση.

Νέες πλευρές των ανθρώπων γύρω σου αποκαλύπτονται μέσα από ειλικρινείς συζητήσεις.

Δίδυμοι: Η μέρα ευνοεί την τακτοποίηση εκκρεμοτήτων, ενώ αργότερα γίνεσαι πιο κοινωνικός/ή. Μην αφήσεις μικροπροβλήματα να σε αποσπάσουν.

Έρχεσαι πιο κοντά σε φίλους ή σύντροφο, ενώ μπορεί να προκύψει και ένα μικρό οικονομικό μπόνους.

Καρκίνος: Απολαμβάνεις σταθερό ρυθμό, συνδυάζοντας διασκέδαση με οικογενειακούς στόχους.

Επενδύεις στις σχέσεις σου και αργότερα η προσοχή σου στρέφεται στη δουλειά και την καθημερινότητα.

Λέων: Η μέρα σε βρίσκει να ασχολείσαι με το σπίτι ή να περνάς όμορφα με αγαπημένα πρόσωπα.

Χρειάζεσαι στιγμές απομόνωσης, αλλά και αλληλεπίδρασης. Η γενναιοδωρία σου ξεχωρίζει και φέρνει θετικά αποτελέσματα.

Παρθένος: Οι συζητήσεις με το ταίρι ή τους συνεργάτες σου είναι αποδοτικές και σε βοηθούν να λύσεις προβλήματα.

Η όψη Ήλιου-Δία χαρίζει φως στις σχέσεις σου, φέρνοντας ισορροπία ανάμεσα στην ασφάλεια και την ελευθερία.

