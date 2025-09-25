Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Με τον Ήλιο και τον Ερμή στον έκτο οίκο σου, η ενέργειά σου ανανεώνεται για εργασία, ρουτίνα και θέματα υγείας.

Δεν είναι η ώρα για αναγνώριση, αλλά για να θέσεις βάσεις και να βελτιώσεις δεξιότητες. Διάβασε, γράψε, οργάνωσε τα καθήκοντά σου και τακτοποίησε λεπτομέρειες. Σήμερα, η Σελήνη στον τομέα των σχέσεων ευνοεί ουσιαστικές επαφές.

Δίδυμοι: Ο πέμπτος οίκος σου είναι δραστήριος, είσαι πιο χαρούμενος/η, εκφραστικός/η και δημιουργικός/ή. Ενίσχυσε το εσωτερικό σου παιδί και μοιράσου τις ιδέες σου.

Οι άνθρωποι έλκονται από το μυαλό και την ευφυΐα σου. Σήμερα, η Σελήνη στον τομέα εργασίας και υγείας σε ωθεί να οργανώσεις τα καθήκοντά σου.

Καρκίνος: Με Ήλιο και Ερμή στον τομέα του σπιτιού, αναζητάς ηρεμία και οικειότητα. Ενισχύεις την αυτοπεποίθηση και ξεκαθαρίζεις οικογενειακά ζητήματα.

Είναι καλή περίοδος για μακροπρόθεσμα σχέδια. Σήμερα, η Σελήνη στον τομέα της επικοινωνίας σε ωθεί σε νέες ιδέες και μάθηση.

Λέων: Ο Ήλιος και ο Ερμής στον τομέα της επικοινωνίας σου σε κάνουν περιζήτητο/η. Μαζεύεις πληροφορίες, συνδέεσαι με άλλους και αναλαμβάνεις πολλά έργα.

Πρόσεξε τη συνέπεια. Σήμερα, η Σελήνη σε στρέφει σε πιο ήρεμες και οικείες στιγμές.

Παρθένος: Με Ήλιο και Ερμή στον δεύτερο οίκο σου εστιάζεις σε χρήματα, ασφάλεια και σταθερότητα.

Χτίζεις πράγματα που διαρκούν και αξιοποιείς τα ταλέντα σου. Σήμερα, η Σελήνη σε ωθεί να επεκτείνεις τις γνώσεις σου και να μάθεις κάτι χρήσιμο.

Δες στο tlife.gr τις προβλέψεις για όλα τα ζώδια.