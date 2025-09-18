Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Πέπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Η αντίθεση Ερμή –Ποσειδώνα σε ωθεί να βλέπεις τα πράγματα μέσα από ευσεβείς πόθους.

Απόφυγε βιαστικές αποφάσεις και συντομεύσεις. Το μυαλό περιπλανιέται, αλλά μπορεί να φέρει και έμπνευση αν βρεις χώρο για στοχασμό. Επιδίωξε ισορροπία ανάμεσα σε εργασία και ξεκούραση.

Δίδυμοι: Η μέρα φέρνει μπερδεμένα μηνύματα και χρειάζεται διπλός έλεγχος. Απόφυγε να βασίζεσαι σε όσα βλέπεις τώρα.

Βρες ακίνδυνους τρόπους να τροφοδοτήσεις τη φαντασία σου χωρίς να χάσεις τον στόχο σου. Αργότερα ίσως σκεφτείς κάτι πρωτοποριακό.

Καρκίνος: Μια ιδέα ή έργο σε γοητεύει, αλλά η επικοινωνία μπορεί να παρερμηνευθεί. Η αβεβαιότητα στους στόχους επηρεάζει την απόλαυση της στιγμής.

Πάρε χρόνο πριν αποφασίσεις και αναζήτησε έμπνευση από έμπιστα άτομα. Αργότερα η ενημέρωση ή μια συζήτηση θα σε απελευθερώσει.

Λέων: Η φαντασία δουλεύει υπερωρίες. Ο Ερμής στον τομέα επικοινωνίας σε αντίθεση με τον Ποσειδώνα δυσκολεύει τη συγκέντρωση και τα σίγουρα συμπεράσματα.

Άφησε τη φαντασία ελεύθερη στον σωστό χρόνο και χώρο. Καθώς προχωρά η μέρα, ευνοούνται θετικές και καινοτόμες σκέψεις και συναρπαστικά θέματα.

Παρθένος: Η αντίθεση Ερμή –Ποσειδώνα θολώνει τα πράγματα· πρόσεχε έξοδα, δανεισμό και υπερβολικές δεσμεύσεις. Έλεγξε λεπτομέρειες και δεδομένα.

Παρ’ όλα αυτά, η φαντασία μπορεί να ανοίξει νέες δυνατότητες. Αργότερα εξετάζεις ασυνήθιστες ιδέες που απελευθερώνουν χρόνο και σε κάνουν πιο αισιόδοξο/η.

