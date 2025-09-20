Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Το τετράγωνο Αφροδίτης–Ουρανού ανατρέπει ρουτίνες και φέρνει ανατροπές σε σχέσεις, οικονομικά ή επαγγελματικά.

Απόφυγε δεσμεύσεις όταν τα συναισθήματα είναι μεταβαλλόμενα. Η αντίθεση Ήλιου–Κρόνου σε ωθεί σε συνειδητοποιήσεις και σε παρακινεί να σταθεροποιήσεις τα σχέδιά σου. Οι περιορισμοί και οι καθυστερήσεις ωριμάζουν τις αποφάσεις σου και ανοίγουν νέες προοπτικές.

Δίδυμοι: Η ανάγκη για οικειότητα συγκρούεται με την επιθυμία για ανεξαρτησία. Αλλαγές στο σπίτι ή στις σχέσεις σε βοηθούν να ιεραρχήσεις τις προτεραιότητές σου. Με την αντίθεση Ήλιου–Κρόνου, επανεξέτασε την ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και την οικογενειακή ζωή και στηρίξου στις δικές σου δυνάμεις για να προχωρήσεις.

Καρκίνος: Το τετράγωνο Αφροδίτης–Ουρανού φέρνει ανατροπές σε επικοινωνίες και μετακινήσεις. Ίσως νιώθεις παρεξηγημένος/η ή αποσυνδεδεμένος/η και να χρειάζεσαι λίγο προσωπικό χώρο. Η αντίθεση Ήλιου–Κρόνου σου υπενθυμίζει ευθύνες που έχουν παραμεληθεί. Είναι η κατάλληλη στιγμή για ώριμες αποφάσεις και προσαρμογές.

Λέων: Απρόοπτα σε οικονομικά ή περιουσιακά θέματα μπορεί να σε αναστατώσουν. Η επιθυμία για αλλαγή ρουτίνας φέρνει συναισθηματική αναζωογόνηση. Η αντίθεση Ήλιου–Κρόνου σε φέρνει αντιμέτωπο/η με πραγματικότητες που απαιτούν όρια και υπομονή. Οι προσαρμογές που θα κάνεις τώρα θα αποδώσουν μακροπρόθεσμα.

Παρθένος: Σήμερα μπορεί να βρεθείς μπροστά σε αναξιόπιστους ανθρώπους ή απρόβλεπτες καταστάσεις. Η εσωτερική σου ανάγκη για ελευθερία συγκρούεται με την επιθυμία για οικειότητα. Με την αντίθεση Ήλιου–Κρόνου, ενδέχεται να αντιμετωπίσεις περιορισμούς στις σχέσεις ή καθυστερήσεις. Οι διορθώσεις που θα κάνεις τώρα σε δυναμώνουν.

