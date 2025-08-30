Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Σάββατο 30 Αυγούστου 2025; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Αισθάνεσαι εσωτερικά δυνατός/ή και σε επαφή με τις πραγματικές σου ανάγκες. Η μέρα ευνοεί δημιουργικές ιδέες στο σπίτι και ουσιαστικές συζητήσεις. Αργότερα, μια σχέση ή επαγγελματικό ζήτημα ίσως φτάσει σε κρίσιμο σημείο.

Δίδυμοι: Η μέρα ευνοεί τη μάθηση και την επικοινωνία. Μπορείς να δεις καθαρά και τις δύο πλευρές μιας κατάστασης και να μεσολαβήσεις σε τυχόν διαφωνίες. Ωστόσο, αν υπάρχει συσσωρευμένη δυσαρέσκεια, είναι καλό να την επεξεργαστείς πριν την εκφράσεις.

Καρκίνος: Βρίσκεσαι σε καλή φόρμα για πρακτικά θέματα, οικονομικά ή επαγγελματικά. Μπορείς να βελτιώσεις ιδέες και να έχεις ισχυρό αντίκτυπο στην επικοινωνία σου. Αργότερα, μπορεί να εμφανιστεί ανυπομονησία ή δυσαρέσκεια, οπότε δώσε χρόνο πριν πάρεις αποφάσεις.

Λέων: Η επικοινωνία κυλά ομαλά και οι ιδέες σου εκτιμώνται. Δείχνεις ζεστασιά και δημιουργικότητα, ενώ μπορείς να κάνεις μια καλή αγορά ή επαγγελματική κίνηση. Ωστόσο, αργότερα απόφυγε τις βιαστικές αντιδράσεις.

Παρθένος: Η μέρα συνδυάζει διαίσθηση και πρακτικότητα, προσφέροντάς σου καλές ιδέες για τη δουλειά αλλά και την προσωπική ζωή. Αργότερα, ζητήματα μοιρασιάς ή υποστήριξης μπορεί να γίνουν ευαίσθητα· δες πρώτα τι πραγματικά νιώθεις.

