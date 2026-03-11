Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Μια πλευρά σου σήμερα είναι ιδιαίτερα επικοινωνιακή, ενώ μια άλλη πιο εσωστρεφής και παρατηρητική. Αυτή η αντίθεση δεν χρειάζεται να δημιουργήσει σύγχυση, αρκεί να βρεις την ισορροπία ανάμεσα στις δύο διαθέσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Σελήνη κινείται στον τομέα της οικειότητας και σε ωθεί να κατανοήσεις βαθύτερα τον εσωτερικό σου κόσμο, αλλά και τα κίνητρα των ανθρώπων γύρω σου. Ταυτόχρονα, η περίοδος ευνοεί επαφές με φίλους ή ομάδες. Μια συζήτηση ή μια νέα πληροφορία μπορεί να αλλάξει θετικά την οπτική σου για ένα θέμα.

Δίδυμοι: Η Σελήνη σε ωθεί να αναζητήσεις τη συντροφιά ή τη γνώμη ενός σημαντικού προσώπου. Στην αρχή της ημέρας μπορεί να δώσεις περισσότερη προσοχή σε προσωπικούς ή επαγγελματικούς στόχους και να σου φανεί δύσκολο να αφιερώσεις χρόνο στους άλλους.

Ωστόσο, η επαφή με ανθρώπους που σε στηρίζουν θα αποδειχθεί ιδιαίτερα ωφέλιμη. Η αυτοπεποίθησή σου ενισχύεται και πρακτικά ζητήματα αρχίζουν να προχωρούν πιο ομαλά. Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι, κυρίως επαγγελματικοί ή οικονομικοί, φαίνονται πλέον πιο εφικτοί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καρκίνος: Η Σελήνη κινείται στον τομέα της εργασίας, της καθημερινότητας και της υγείας, ενισχύοντας την ανάγκη για οργάνωση και προσοχή στις λεπτομέρειες. Η φροντίδα των υποχρεώσεων γίνεται προτεραιότητα, όμως η ημέρα φέρνει και έναν δημιουργικό ενθουσιασμό.

Μια φρέσκια ενέργεια επηρεάζει τη στάση σου απέναντι στη δουλειά και τις ευθύνες. Νέες ιδέες και διαφορετικές προσεγγίσεις ανοίγουν δρόμους για μάθηση και εξέλιξη. Παλιές, άκαμπτες συνήθειες αρχίζουν να αφήνονται πίσω, δημιουργώντας χώρο για έμπνευση.

Λέων: Η Σελήνη σου υπενθυμίζει την ανάγκη για χαρά, δημιουργικότητα και στιγμές ψυχαγωγίας. Η διάθεσή σου γίνεται πιο ρομαντική και εκφραστική, ενώ αναζητάς εκείνη τη σπίθα που θα ανανεώσει την καθημερινότητά σου.

Οι πλανητικές επιρροές ευνοούν βαθύτερες ψυχολογικές συνειδητοποιήσεις και προσωπικές ανακαλύψεις. Η στήριξη των άλλων ενισχύει την αυτοπεποίθησή σου και ανοίγει νέες προοπτικές. Παράλληλα, ιδέες γύρω από οικονομικές υποχρεώσεις ή μορφές υποστήριξης μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμες.

Παρθένος: Η Σελήνη σε ενθαρρύνει να επιβραδύνεις τους ρυθμούς σου και να αφιερώσεις χρόνο σε πιο ήρεμες και χαλαρές δραστηριότητες. Τα κοινωνικά θέματα εξελίσσονται θετικά και η επαφή με άλλους μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα ευχάριστη.

Παράλληλα, υπάρχουν ευκαιρίες να εκφράσεις τη δημιουργικότητά σου μέσα από δραστηριότητες που σου δίνουν χαρά. Όταν αφιερώνεις ενέργεια σε κάτι που αγαπάς πραγματικά, ενισχύεται το αίσθημα δύναμης και ικανοποίησης. Η ανάγκη για πνευματική σύνδεση ή συνεργασία σε κοινούς στόχους γίνεται πιο έντονη.

Δες στο tlife.gr τις προβλέψεις για όλα τα ζώδια.