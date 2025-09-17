Τι λένε τα ζώδια για σήμερα Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025; Τι προβλέπει το ζώδιο και ο ωροσκόπος για σήμερα;

Ταύρος: Σήμερα έχεις την ευκαιρία να εξερευνήσεις βαθύτερα συναισθήματα, όμως ο Κρόνος σε φέρνει αντιμέτωπο με ανησυχίες για αποτελεσματικότητα και απόδοση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αν νιώσεις καταβεβλημένος/η, κάνε ένα βήμα πίσω και ζήτησε βοήθεια. Τα μικρά διαλείμματα θα σου δώσουν νέα προοπτική και θα σε βοηθήσουν να οργανωθείς καλύτερα.

Δίδυμοι: Οι υποχρεώσεις προς τους άλλους μπορεί να περιορίσουν τις προσωπικές σου επιθυμίες. Αν κάποιος δείχνει απόμακρος ή επικριτικός, προσπάθησε να βρεις ισορροπία.

Σχέσεις και φιλίες χρειάζονται ουσία· δείξε ευελιξία και μην αφήνεις μικροπράγματα να χαλούν τη διάθεσή σου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καρκίνος: Η όψη Ερμή-Κρόνου σε φέρνει αντιμέτωπο/η με τα λιγότερο ευχάριστα στοιχεία της δουλειάς ή των ευθυνών σου.

Μπορεί να νιώσεις πίεση, όμως αυτή η διαδικασία σε βοηθά να εδραιώσεις στόχους. Εστίασε σε εποικοδομητικά σχόλια και ψάξε λύσεις που ανοίγουν νέους δρόμους.

Λέων: Ξεκινάς τη μέρα με διάθεση για ελαφρότητα, όμως οι καθυστερήσεις και η κριτική που φέρνει ο Κρόνος ίσως σε απογοητεύσουν.

Μην αφήνεις τις αρνητικές αντιδράσεις να σε επηρεάζουν – προσπάθησε να δεις το μάθημα πίσω από αυτές και κράτησε τις αξίες σου σταθερές.

Παρθένος: Η Σελήνη στον δωδέκατο οίκο αυξάνει την ανάγκη σου για ηρεμία και ενδοσκόπηση, αλλά η αντίθεση Ερμή-Κρόνου μπορεί να δημιουργήσει οικονομικά ή συναισθηματικά εμπόδια.

Μικρά, σταθερά βήματα προς τα όνειρά σου αρκούν για να νιώσεις ικανοποίηση. Απόφυγε την αμυντικότητα και ασχολήσου με την επίλυση πρακτικών θεμάτων.

Ζυγός: Η αντίθεση Ερμή-Κρόνου φέρνει ένταση και καθυστερήσεις. Ακόμη κι αν ακούσεις αλήθειες που σε δυσκολεύουν, αντιμετώπισέ τες με ανοιχτό μυαλό.

Εστίασε σε όσα μπορείς να ελέγξεις και εκμεταλλεύσου την εμπειρία για να μάθεις κάτι χρήσιμο.

Δες στο tlife.gr τις προβλέψεις για όλα τα ζώδια.